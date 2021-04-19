Умер Лиам Скарлетт

© Ryoichi Hirano

16 апреля в Ипсвиче в возрасте 35 лет умер британский хореограф Лиам Скарлетт. Перед этим стало известно об отмене премьеры его спектакля в Королевском театре Дании на фоне обвинений в харассменте.

О смерти хореографа сообщает BBC со ссылкой на его семью.

Лиам Скарлетт родился в 1986 году в Ипсвиче, окончил Королевскую балетную школу в Лондоне, с 2006 года выступал на сцене Королевского театра Ковент-Гарден. В 2010 году стал самым молодым хореографом в истории лондонского театра, поставившим по его заказу полноразмерный балет («Асфодельские луга»).

В дальнейшем также работал с труппами Городского балета Майами, Норвежского национального балета, BalletBoyz (Лондон), Английского национального балета, Балета Сан-Франциско, Польского национального балета, Квинслендского балета (Брисбен). Как отмечает журнал «Театр», пиком профессиональной карьеры Лиама Скарлетта считается спектакль «Лебединое озеро», который он поставил в Ковент-Гардене в сезоне 2017/2018.

Летом 2019 года Ковент-Гарден приостановил сотрудничество с хореографом после обвинений в сексуальных домогательствах. Несмотря на то, что проведенное театром расследование не подтвердило эти обвинения, в марте 2020 года руководство Ковент-Гардена объявило об увольнении Лиама Скарлетта.

16 апреля стало известно, что Королевский театр Дании, где Лиам Скарлетт работал в качестве приглашенного хореографа, отменил предстоящую премьеру его балета «Франкенштейн». Основанием для этого решения послужили обвинения 2018–2019 годов в неподобающем поведении хореографа в отношении членов труппы театра.

«Я потрясен известием о самоубийстве Лиама Скарлетта, — написал в своем фейсбуке балетмейстер Алексей Ратманский. — Какая трагическая потеря редкого хореографического таланта. Сколько удивительных балетов он мог бы еще создать! После обвинений в неподобающем поведении менее двух лет назад компании, в которых он работал, сняли его балеты с репертуара и аннулировали все будущие контракты с ним. <...> Лиам знал, что у него нет будущего в качестве хореографа. Это убило его. Этого не должно было случиться».

«Он был хореографом в Royal Opera House в Covent Garden с 2010 года, — говорится в комментарии режиссера Дмитрия Чернякова журналу «Театр». — Одним из самых молодых за всю историю компании. Несколько лет назад его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении танцовщиков, и все компании перестали с ним работать и сняли с показа все его спектакли. Были отменены все его будущие контракты. Тем не менее, известно, что следствием не было обнаружено подтверждающих обвинения свидетельств. Газеты уклончиво или скупо пишут о случившемся. Пишут, что причины смерти неизвестны. Что же тут может быть неизвестного? В 35 лет, будучи одаренным хореографом с блистательной карьерой, внезапно остаться без будущего, стертым отовсюду, с коллегами, избегающими его, как прокаженного. Все отвернулись от него. Это его и убило!»







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