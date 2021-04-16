В ЦК ЗИЛ обсудят книгу «Страна отходов»

19 апреля в лектории Культурного центра ЗИЛ в Москве состоится дискуссия, посвященная книге Андрея Яковлева «Страна отходов. Как мусор захватил Россию и можно ли ее спасти», которая вышла в издательстве Individuum.

Начало в 19:30, вход свободный без регистрации.

«Журналист Андрей Яковлев узнал о нашем мусоре всё: посетил свалки и сортировочные станции, поговорил с экологами, чиновниками и предпринимателями. Что происходит после того, как вы бросаете ненужные вещи в бак? Чем нам грозят дым и зола мусоросжигательных заводов? Как государство воюет с активистами? И почему ему не выгодна переработка? "Страна отходов" сочетает в себе журналистское исследование и внутреннее путешествие человека, задумавшегося о том, как нам жить с нашим мусором», — говорится в издательской аннотации к книге.

О том, что мы можем сделать и как остановить надвигающуюся на нас гору мусора Андрей Яковлев расскажет на встрече в КЦ ЗИЛ.

В дискуссии примут участие автор книги Андрей Яковлев, климатический активист Аршак Макичян, эколог Жора Каваносян и куратор экологического направления сети «ВкусВилл» Александр Цыганков.

Модератор — Константин Сперанский.







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