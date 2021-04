Beat Film Festival анонсировал две программы

«Мотель “Нигде”» (The Nowhere Inn) — ироничное мокьюментари об одной из главных инди-певиц поколения St. Vincent и обманчивости образа звезды. Показы фильма пройдут при поддержке посольства США.

«Еще по одной с Шейном Макгоуэном» (Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan) — драматическая биография фронтмена The Pogues, снятая летописцем британского панка, автором фильмов о Sex Pistols и The Clash Джулиеном Темплом. Среди продюсеров фильма засветился Джонни Депп.