Beat Film Festival анонсировал две программы

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Организаторы фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который пройдет в Москве 2-20 июня, объявили фильмы программы о героях-новаторах «Больше всех надо» и фильмы музыкальной программы.
Совместная с банком «Точка» программа под названием «Больше всех надо» посвящена пионерам и новаторам, людям, которые решились сделать что-то первыми — и не только преуспели в этом, но и изменили мир:
«На вершине горы» (Making a Mountain) — картина о самом громком проекте вундеркинда современной архитектуры Бьярке Ингельса — мусоросжигающей электростанции с лыжной трассой на крыше, настоящей искусственной горе, выросшей в Копенгагене. Показы фильма пройдут при поддержке Посольства Королевства Дания в Москве.
«Панк-банк» (Bank Job) — история о лондонских друзьях-идеалистах, которые придумали взломать механизмы финансовой системы. Для этого они открыли свой собственный «банк» со своими деньгами: арт-банкнотами, доходы от продажи которых идут на социальные инициативы.
«Игры с акулами» (Playing with Sharks) — кинобиография легендарной Валери Тейлор, бесстрашной австралийской ныряльщицы и исследовательницы акул, одной из первых в мире экоактивисток и создательницы знаменитых подводных съемок для «Челюстей» Спилберга.
«Ок, зумер» (I am Gen Z) — док о представителях поколения Z, который приходит на их территорию, в тикток, твиттер и инстаграм и дает понять, что они думают о себе, о других и будущем.
В программу «Больше всех надо» также вошли хиты секции гала-премьер — «Лоран Гарнье: Электрошок» и «Майкл и его “джорданы”».
Героями программы фильмов о музыке в этом году стали Моби, авангардный композитор Мэттью Херберт, инди-певица St. Vincent и фронтмен The Pogues Шейн Макгоуэн — суперзвезды и недооцененные экспериментаторы, истории больших хитов и поиски нового звука:
«Мэттью Херберт: Симфония шума» (A Symphony of Noise) — звуковой документальный отчет о работе британского композитора и продюсера Мэттью Херберта, открывающего многогранный мир звуков от треска падающих деревьев до грохота картофелечистки.
«Электросестры» (Sisters with Transistors) — истории девяти первооткрывательниц электроники и экспериментального звука, чьи имена почти неизвестны широкой публике, но без которых музыкальный ландшафт XX века был бы совсем другим.
«Мотель “Нигде”» (The Nowhere Inn) — ироничное мокьюментари об одной из главных инди-певиц поколения St. Vincent и обманчивости образа звезды. Показы фильма пройдут при поддержке посольства США.
«Моби» (Moby Doc) — вдохновляющая автобиографическая лента о герое 2000-х, электронном музыканте, диджее и продюсере Моби, который размышляет о своей жизни, цене успеха и активизме.
«Еще по одной с Шейном Макгоуэном» (Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan) — драматическая биография фронтмена The Pogues, снятая летописцем британского панка, автором фильмов о Sex Pistols и The Clash Джулиеном Темплом. Среди продюсеров фильма засветился Джонни Депп.
«У подножья вулкана» (Under the Volcano) — фильм о потайном рае музыкантов 80-х, звукозаписывающей студии, которую продюсер The Beatles Джордж Мартин построил на островке в Карибском море. Гостями острова были Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, The Rolling Stones, Duran Duran, Стиви Уандер.
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