В Челябинске пройдет конфест городского активизма

© Конфест городского активизма «Давай так» / Facebook

24 апреля пространство «ПроПуск» в Челябинске станет площадкой однодневной конференции-фестиваля городского активизма «Давай так».

В расписании конфеста «Давай так» лекции, воркшопы, дискуссии, показы и обсуждения фильмов, презентации книг, проектов и технологий, а также культурная программа с участием петербургской группы «Дикое диско».

«Конфест — площадка для открытого диалога, рефлексии о городе и о нас в нем, — сообщают организаторы. — Мероприятие позволяет взглянуть на себя и свой город со стороны, познакомиться с коллегами из других городов».

Как формируется имидж города? Что делать, если с ним что-то не так? Как соотносятся имидж, идентичность и индивидуальность города? Как не потерять связь с историческим наследием, но развивать(ся) и идти вперед?

Эти и многие другие вопросы обсудят 24 апреля в Челябинске на втором конфесте городского активизма «Давай так» 40 экспертов из Москвы, Петербурга, Берлина, Эрфурта, Парижа, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска и Карабаша.

Вход на все мероприятия конфеста свободный по предварительной регистрации.

Конфест был задуман командой проекта School of Urban Pioneers в 2019 году как возможность встречи в одном месте всех заинтересованных в развитии города горожан, чтобы поговорить «об общих местах»: не о конкретных проектах, но о том, кто и зачем это всё делает, что еще можно делать и каким образом. Это повод приостановиться и задуматься, осознать, поделиться, обменяться идеями и переживаниями в доверительной обстановке и расслабленном фест-формате.

Конфест в каждом городе организуют местные участники в сотрудничестве с идеологами формата и с приглашенными специалистами по той или иной теме. Программа конфеста опирается на небольшое исследование города и общение с активными горожанами. Так, тематические блоки в каждом городе основаны на интересах горожан и особенностях города (региона), но, одновременно, являются важными и для других городов. Предложить тему или стать волонтёром фестиваля может каждый.

Первый конфест прошел в декабре 2019 года в Петербурге.







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