Фильм «Иди и смотри» Элема Климова выйдет в повторный прокат

6 мая журнал «Искусство кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм» выпускает в повторный прокат в России отреставрированную версию военной драмы Элема Климова «Иди и смотри» (1985).

Как сообщает «Икусство кино», специальные показы фильма пройдут 2 мая в рамках проекта «КАРО.Арт» в кинотеатре «Октябрь» (Москва) и 4 мая в кинотеатре «Аврора» (Петербург). В Москве фильм представит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Фильм Элема Климова впервые вышел в прокат в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, был отмечен наградами на нескольких крупных кинофестивалях и занял шестое место в советском кинопрокате 1986 года: его посмотрели 29,8 млн зрителей. К повторному прокату на киноконцерне «Мосфильм» была выполнена цифровая реставрация картины.

«Иди и смотри» (СССР, 1985)

Режиссер: Элем Климов

Авторы сценария: Алесь Адамович, Элем Климов

Оператор: Алексей Родионов

Композитор: Олег Янченко

В главных ролях: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс



Синопсис: Действие фильма разворачивается на территории Белоруссии в 1943 году. В центре сюжета белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.





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