«Пилигрим» покажет фильм Клавдии Антоненко «Миссия»

© «Пилигрим»

15 апреля платформа российского авторского кино «Пилигрим» cовместно с Центром Вознесенского организует онлайн-показ документального фильма «Миссия» и встречу с его автором Клавдией Антоненко.

Начало в 19:30, регистрация — здесь.

Показ приурочен к открывающейся 14 апреля в Центре Вознесенского ретроспективной выставке фотографа Виктории Ивлевой «Африканские дневники».

После показа состоится Q&A в Zoom с режиссером Клавдией Антоненко.

Фильм «Миссия» рассказывает о семье миссионеров из России, живущих в Африке и занимающихся гуманитарной помощью на землях первобытного племени Туркана. Автор поднимает важный вопрос о том, как воспринимает современный западный человек благотворительность в экзотических странах и как это влияет на их собственную реальность.







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