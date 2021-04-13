«Пилигрим» покажет фильм Клавдии Антоненко «Миссия»

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15 апреля платформа российского авторского кино «Пилигрим» cовместно с Центром Вознесенского организует онлайн-показ документального фильма «Миссия» и встречу с его автором Клавдией Антоненко.
Начало в 19:30, регистрация — здесь.
Показ приурочен к открывающейся 14 апреля в Центре Вознесенского ретроспективной выставке фотографа Виктории Ивлевой «Африканские дневники».
После показа состоится Q&A в Zoom с режиссером Клавдией Антоненко.
Фильм «Миссия» рассказывает о семье миссионеров из России, живущих в Африке и занимающихся гуманитарной помощью на землях первобытного племени Туркана. Автор поднимает важный вопрос о том, как воспринимает современный западный человек благотворительность в экзотических странах и как это влияет на их собственную реальность.
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