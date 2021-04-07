Ретроспектива Виктории Ивлевой пройдет в Центре Вознесенского

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14 апреля в Центре Вознесенского открывается ретроспективная выставка «Африканские дневники» фотографа и журналиста, лауреата премии World Press Photo Виктории Ивлевой.
Как сообщает сайт Центра Вознесенского, «Африканские дневники» рассказывают о работе Виктории Ивлевой в горячих точках африканского континента: это Руанда во время геноцида 1994 года, минные поля Анголы, раздираемый гражданской войной Судан, лагерь беженцев в Уганде, трущобы Найроби.
Проект объединяет более 150 снимков, дневник и тексты Виктории Ивлевой. Куратор выставки — искусствовед и критик Евгений Березнер.
Ретроспектива Виктории Ивлевой — первое событие проекта Центра Вознесенского «По поводу Африки...», продолжающего программу Connecting Cultures, долгосрочную инициативу Центра Вознесенского, посвященную важным событиям в зарубежной культуре.
«В 2021-м году мы перенастраиваем оптику, пытаясь развеять мифы и побороть сложившиеся стереотипы. Мы смотрим на Африку вместе с Викторией Ивлевой; "смотрим" вместе с Международным Красным Крестом; «смотрим» вместе с Посольством ЮАР в России. Конечно, мы не увидим полной картины, но сделаем важный шаг в этом направлении», — рассказывает куратор проекта, киновед Зоя Кошелева.
Выставка «Африканские дневники» Виктории Ивлевой в Центре Вознесенского продлится до 31 мая. Организаторы готовят к выставке сопроводительную программу, в которую войдут кураторские экскурсии, встреча с Викторией Ивлевой и лекция Евгения Березнера о современном кураторстве.
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