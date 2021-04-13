Министр культуры Республики Коми станет директором Александринки

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26 апреля должность директора Александринского театра займет министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, председатель координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа Сергей Емельянов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы региона, на должность директора его Сергея Емельянова пригласила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Указ об отставке министра культуры Республики Коми еще не вышел, но сегодня, 13 апреля, на странице республиканского Минкульта «ВКонтакте» появилось видеообращение Сергея Емельянова, в котором он говорит, что завершает свою профессиональную деятельность в Республике Коми.
«Сегодня стало известно, что еще один местный специалист уходит с должности, — пишет паблик «Новая Республика». — Сергей Емельянов — один из самых эффективных министров правительства Республики. При этом Емельянов умудрялся не только тратить бюджетные деньги на мероприятия, но и привлекать на развитие культуры в Республике федеральные и грантовые средства».
Сергей Емельянов (р. 1993) окончил Ухтинский государственный технический университет по специальности «Менеджмент» (2015) и Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина по специальности «Культурология» (2019). С начала 2010-х работал на различных должностях в городском дворце культуры Ухты, в 2015 году возглавил его. С октября 2016 года является министром культуры Республики Коми.
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