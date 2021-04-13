Дмитрий Устинов представит аудиовизуальный перформанс в Новой Третьяковке

15 апреля в Новой Третьяковке состоится аудиовизуальный перформанс «Кинетические композиции» композитора и электронного музыканта Дмитрия Устинова.

В концерте также примут участие кларнетист Андрей Бессонов, гитарист Гурам Мачавариани и композитор и исполнитель на терменвоксе Петр Термен.

Как сообщает сайт Государственной Третьяковской галереи, концерт продолжает идеи художников и исследователей кинетического искусства, сильно повлиявших на становление современной музыки и культуры. Цель этого эксперимента — создание аудиовизуального опыта, исследующего взаимодействие музыкальной ткани и художественной формы с помощью современных технологий и инструментов.

Специально для этого концерта видеохудожник Юрий Горбачевский, вдохновленный кинетическими скульптурами Вячеслава Колейчука и проунами Лисицкого, создаст интерактивные виртуальные объекты, которые будут чутко реагировать и видоизменяться в ответ на мелодические и ритмические линии каждого инструмента на сцене.

Музыканты, в свою очередь, также подстраиваются и «отвечают» движению графических форм, создавая одновременно музыкальную и визуальную композицию. Таким образом видеоинсталляция становится своеобразным «инструментом», на котором играет ансамбль.

Основным творческим принципом концерта является импровизация, наиболее полно отражающая идею подвижности форм и открытое разворачивание жизни произведения в процессе наблюдения.







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