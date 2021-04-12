Началась продажа абонементов Московской консерватории

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Московская консерватория выпустила в продажу абонементы сезона 2021–2022. Концерты пройдут в исторических концертных залах – Большом, Малом, Рахманиновском, имени Мясковского.
Об этом сообщает пресс-служба Московской консерватории.
Один из абонементов Большого зала будет посвящен 90-летию со дня рождения профессора консерватории Сергея Доренского (1931–2020). На сцену выйдут его знаменитые ученики, в том числе Денис Мацуев, Николай Луганский и Екатерина Мечетина.
Детский абонемент будет посвящен 155-летию Московской консерватории. Он называется «Портреты Большого зала»: на каждом из четырех концертов дневного цикла дирижер Вячеслав Валеев с использованием видеоконтента будет знакомить юных слушателей с музыкой и художественной эпохой великих композиторов, портреты которых украшают Большой зал консерватории.
В новом сезоне на дневных концертах цикла «Московская консерватория и Денис Мацуев представляют...» в Большом зале выступят не только пианисты, но и молодые музыканты разных специальностей, которые являются стипендиатами фонда «Новые имена». Вместе с ними в концертах примут участие симфонические коллективы Московской консерватории.
Заключительный абонемент Большого зала — «Органный». Профессора и педагоги кафедры органа Московской консерватории продемонстрируют свое искусство игры на уникальном инструменте фирмы Кавайе–Колль.
В камерных залах Московской консерватории пройдут концерты абонемента «Путешествие в страну Органию» и другие концерты для юной аудитории, циклы «Михаил Воскресенский и ученики» и «Эдуард Грач представляет...», фестиваль памяти Олега Кагана, концерты «Cellissimo» с участием ведущих виолончелистов, концерты джазового абонемента и многое другое.
Полный список абонементов представлен на сайте Московской консерватории. Отмечается, что с учетом ситуации, связанной с пандемией и ограничениями Роспотребнадзора, число мест, доступных для покупки, будет ограничено.
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