Предпремьера спектакля Федора Курёхина пройдет в Петербурге

17 апреля в 19:00 и 21:00 в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Петербурге пройдут предпремьерные показы нового спектакля Федора Курёхина «Энтропия» по мотивам воспоминаний об одноименном рассказе Томаса Пинчона.

Билеты продаются на сайте Центра Курехина.

Как сообщают организаторы показов, «Энтропия» — это спектакль слайд-шоу, который рассказывает о четырех друзьях, снимающих старую сталинскую квартиру после карантина в Московском районе.

Практически бессюжетно, используя, по большей части, строки из песен, текст рассказывает о политическом и любовном разочаровании и о тяготящей депрессии, которая, на данный момент, кажется, стала всеобъемлющей.

Название спектакля отсылает к физическому термину расщепления энергии, подразумевающему, что не вся энергия оказывается нужной, более того, в других теориях, эта энергия к тому же может быть неопределенной.







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