На выставке «Блуждающие звезды» прочитают манифесты художественного авангарда

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14 и 15 апреля в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» пройдут семинары «медленного чтения» художественных манифестов 1910-х – 1920-х годов. Семинары входят в образовательную программу выставки «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве», которая проходит в галерее «На Шаболовке».
Начало в 20:30, для очного участия необходимо бесплатно зарегистрироваться здесь, а также приобрести входные билеты на выставку (50–100 рублей) на сайте галереи или при входе. Для участия онлайн необходимо зарегистрироваться здесь.
Семинары организует культурно-образовательный проект «Эшколот» совместно с галереей «На Шаболовке» при поддержке фонда «Генезис».
Ведущий — фольклорист, антрополог и литературовед Валерий Дымшиц.
Изучение текстов, написанных художниками и критиками в недолгую эпоху еврейской авангардной «бури и натиска» в конце 1910-х — начале 1920-х годов позволит понять, как произошло формирование гораздо более умеренного художественного языка еврейского искусства в 1930-х годах.
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