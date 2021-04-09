На выставке «Блуждающие звезды» прочитают манифесты художественного авангарда

14 и 15 апреля в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» пройдут семинары «медленного чтения» художественных манифестов 1910-х – 1920-х годов. Семинары входят в образовательную программу выставки «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве», которая проходит в галерее «На Шаболовке».

Начало в 20:30, для очного участия необходимо бесплатно зарегистрироваться здесь, а также приобрести входные билеты на выставку (50–100 рублей) на сайте галереи или при входе. Для участия онлайн необходимо зарегистрироваться здесь.

Семинары организует культурно-образовательный проект «Эшколот» совместно с галереей «На Шаболовке» при поддержке фонда «Генезис».

Ведущий — фольклорист, антрополог и литературовед Валерий Дымшиц.

Изучение текстов, написанных художниками и критиками в недолгую эпоху еврейской авангардной «бури и натиска» в конце 1910-х — начале 1920-х годов позволит понять, как произошло формирование гораздо более умеренного художественного языка еврейского искусства в 1930-х годах.







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