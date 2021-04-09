Произведения Фредерика Ржевского прозвучат в Москве

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13 апреля, в день рождения американского композитора Фредерика Ржевского, пианист Федор Амиров исполнит его сочинения на концерте в московском КЦ «Дом».
Начало в 20:00, билеты — здесь.
Впервые за много лет в России целиком прозвучит фортепианный цикл Фредерика Ржевского «The People United Will Never Be Defeated!» («Единый народ никогда не будет побежден!», 1975).
Откроет концерт российская премьера сочинения «Saints & Sinners» («Святые и грешники», 2016). Эта работа посвящена памяти Полин Оливерос и Фиделя Кастро, умерших почти в один день, 24 и 25 ноября 2016 года, и вдохновлена антифашистской песней «Heroes», получившей известность в 1980-х в исполнении певицы Марии Димитриадис.
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