Открыт третий сезон премии за лучший книжный блог года

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«Блог-пост. Премия за лучший книжный блог года» объявила о начале приема заявок. В этом году премия будет вручена в третий раз.
Заявки принимаются онлайн до 10 мая.
Премия «Блог-пост» присуждается блогерским проектам на русском языке, не менее половины контента которых посвящено книжной тематике. Блог может быть размещен на одной из следующих платформ: Facebook, Instagram, «ВКонтакте», Telegram, YouTube, TikTok, также это может быть аудиоподкаст или stand-alone блог. При оценке блогов жюри премии принимает во внимание оригинальность контента, интеллектуальную новизну, стилистику, новаторство, читательскую вовлеченность и частоту обновления.
Конкурс пройдет в два этапа: к первым числам июня экспертное жюри сформирует шорт-лист, а затем до 15 августа будет проходить народное голосование на портале ReadRate.com. Победителей определят по сумме баллов экспертного и народного голосования.
Жюри третьего сезона премии «Блог-пост. Лучший книжный блог года»:
Финалистов объявят в июне на Книжном фестивале на Красной площади, лауреатов — в сентябре на Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ).
Правила конкурса и Положение о премии опубликованы на сайте премии «Блог-пост».
Победители в каждой из номинаций (8 блогов) получают:
Один из 8 победителей становится также обладателем Гран-при и титула «Блог-пост. Лучший книжный блог года». Автор этого блога получает комплект призов:
Специальный приз «За лучший блог освещающий современную поэзию» будет вручен Центром Вознесенского. Редакция «Дружбы народов» выберет трех победителей в специальной номинации от журнала. Ряд авторов будет приглашен сотрудничать с журналом в качестве колумнистов.
Генеральный партнер премии – Центр Вознесенского
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