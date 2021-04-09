Открыт третий сезон премии за лучший книжный блог года

«Блог-пост. Премия за лучший книжный блог года» объявила о начале приема заявок. В этом году премия будет вручена в третий раз.

Заявки принимаются онлайн до 10 мая.

Премия «Блог-пост» присуждается блогерским проектам на русском языке, не менее половины контента которых посвящено книжной тематике. Блог может быть размещен на одной из следующих платформ: Facebook, Instagram, «ВКонтакте», Telegram, YouTube, TikTok, также это может быть аудиоподкаст или stand-alone блог. При оценке блогов жюри премии принимает во внимание оригинальность контента, интеллектуальную новизну, стилистику, новаторство, читательскую вовлеченность и частоту обновления.

Конкурс пройдет в два этапа: к первым числам июня экспертное жюри сформирует шорт-лист, а затем до 15 августа будет проходить народное голосование на портале ReadRate.com. Победителей определят по сумме баллов экспертного и народного голосования.

Жюри третьего сезона премии «Блог-пост. Лучший книжный блог года»:

Егор Апполонов, создатель сайта «Хемигуэй позвонит», автор книги «Пиши рьяно, редактируй резво», преподаватель Creative Writing School;

Ольга Брейнингер, писатель, блогер, литературный антрополог;

Писательский квартет «Ковен Дур» – Марина Козинаки, Евгения Спащенко, Саша Степанова и Ольга Птицева, победители первого сезона премии «Блог-пост» в номинации «Аудиоподкаст»;

Майя Кучерская, писатель, литературный критик, руководитель мастерских Creative Writing School, профессор Высшей школы экономики, академический руководитель программы «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ;

Евгения Лисицына, литературный критик, блогер, победитель второго сезона премии «Блог-пост» в номинации Telegram;

Константин Мильчин, литературный критик, шеф-редактор платформы Storytel;

Лев Оборин, писатель, поэт, переводчик и критик, редактор портала «Полка»;

Григорий Служитель, актер, музыкант, писатель, финалист премий «Ясная Поляна» и «Большая книга», лауреат Московской арт-премии.



Финалистов объявят в июне на Книжном фестивале на Красной площади, лауреатов — в сентябре на Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ).

Правила конкурса и Положение о премии опубликованы на сайте премии «Блог-пост».

Победители в каждой из номинаций (8 блогов) получают:

именные наградные статуэтки премии «Блог-пост»;

денежный приз 10 000 рублей;

подарочный набор от магазина «Подписные издания», включающий сертификат на приобретение книг;

премиум-подписку с годовым доступом в библиотеку MyBook;

право бесплатного обучения по одной из программ в Creative Writing School;

книжные боксы с лучшими книгами издательств «Эксмо» и «Планж», а также поэтической серии издательской программы Центра Вознесенского «Центрифуга»;

приглашение на церемонию вручения премии «Ясная Поляна» в Большой театр (без оплаты дороги и проживания).



Один из 8 победителей становится также обладателем Гран-при и титула «Блог-пост. Лучший книжный блог года». Автор этого блога получает комплект призов:

денежный приз 30000 рублей;

ридер PocketBook 632 от компании PocketBook;

премиум-подписку с пятилетним доступом в библиотеку MyBook.



Специальный приз «За лучший блог освещающий современную поэзию» будет вручен Центром Вознесенского. Редакция «Дружбы народов» выберет трех победителей в специальной номинации от журнала. Ряд авторов будет приглашен сотрудничать с журналом в качестве колумнистов.

Генеральный партнер премии – Центр Вознесенского







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