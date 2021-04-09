«Зеленое» документальное кино покажут в Новой Третьяковке и онлайн-кинотеатре Cool Play

Кадр из фильма «Тайная жизнь деревьев» © ECOCUP

С 15 по 25 апреля в Новой Третьяковке и онлайн-кинотеатре Cool Play пройдет Международный фестиваль «зеленого» документального кино «Большая экочашка 2021» (ECOCUP 2021). В афише фестиваля фильмы из Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Исландии, Италии, Канады, Нидерландов, России, Сингапура, США, Франции, Хорватии, Швейцарии и Эстонии.

Четыре полнометражных фильма будут представлены 16 и 17 апреля в кинозале Новой Третьяковки на Крымском Валу, 15 полнометражных фильмов и две программы короткометражного кино — в онлайн-кинотеатре Cool Play (фильмы онлайн-программы в разделе PLAY на coolconnections.ru можно будет смотреть бесплатно на территории РФ в любое время с 15 по 25 апреля, для просмотра потребуется регистрация на сайте).

На открытии фестиваля «Большая экочашка 2021» будет показан полнометражный документальный фильм «Тайная жизнь деревьев» (Германия) по бестселлеру Питера Воллебена. Это увлекательные истории об удивительных способностях деревьев «общаться» между собой, помнить и даже заботиться друг о друге. Опираясь на научные знания и большой опыт работы в лесном хозяйстве, немецкий писатель и лесник Питер Воллебен открывает мир леса, о котором мы даже не догадываемся. «Тайная жизнь деревьев» будет показана только один раз — 16 апреля в 19:00 в кинозале Новой Третьяковки.

17 апреля в 13:00 состоится российская премьера канадского полнометражного фильма «Моржовая тюрьма» Натали Бибо о Филе Демерсе, бывшем сотруднике парка развлечений. Он разоблачает мир парка Marineland, рассказывая о бесчеловечном отношении к животным. В тот же день в 16:00 можно будет увидеть швейцарский фильм «Гражданин Нобеля» о жизни лауреата Нобелевской премии по химии Жака Дюбоше, который решил спасать планету вместе с Гретой Тунберг.

Четвертый полнометражный фильм фестиваля — российский док Александра Горновского «Без Байкала?» покажут в 19:00. Фильм о самом большом пресноводном озере в мире, которому грозит экологическая катастрофа, и о людях, которые пытаются его спасти. Среди них — местные жители, экологи, ученые, работники заповедников и сам режиссер, который провел детство на Байкале и вернулся, чтобы снять о нем кино.

В онлайн-программу фестиваля в этом году вошли фильмы «Место под солнцем» (США) о звездном часе четырехместного солнечного тандемного велосипеда, соревнующегося на чемпионате мира по солнечной энергии 1986 года, «Сердце Дерева» (Италия) о путешествии активиста в древние латиноамериканские культуры, чтобы выяснить причину смертельной болезни оливковых деревьев, «Повелители воды» (Франция) — документальное расследование международной коммерциализации воды, одного из самых ценных природных ресурсов, «Земля любви» об оленях, нефти, политике и поэзии, «Благотворительный демпинг» (Нидерланды) — документальный фильм о том, что происходит с одеждой, которую передали на благотворительность.

Тема Арктики представлена полнометражным фильмом «Голое Арктическое приключение» и короткометражным фильмом из программы с одноименным названием «В темноту». Фильм «Элемент: Человек» напрямую затронет тему о взаимосвязях в природе, как человеческая деятельность изменяет основные элементы жизни – землю, воздух, воду и огонь, эти элементы меняют человеческую жизнь.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Офлайн-показы будут сопровождаться встречами с организаторами, большие дискуссии и лекции пройдет в онлайн-формате.

ECOCUP — ежегодный международный фестиваль «зелёного» документального кино. В разные годы он проходил более чем в 20 городах России, шести городах Украины, шести городах Беларуси, двух городах Казахстана и столице Киргизии. С 2012 года фестиваль ECOCUP — член Международной сети фестиваля экологического кино Green Film Network.

«Большая экочашка 2021» пройдет в рамках Года Германии в России 2020/2021 при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля в России, посольств Швейцарии, Франции, Германии, Австрии и Канады, онлайн-показы проводятся при поддержке посольства США







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