Музей Москвы представит каталог выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

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11 апреля, в Музее Москвы в последний день работы выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» состоится презентация ее каталога.
Начало в 17:00, вход по регистрации.
Издатель каталога — ABC Design, издательский партнер — компания «Реставрация Н». Купить каталог можно будет в сувенирном магазине Музея Москвы.
Каталог «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» — полноценное исследование новаторского учебного заведения, в которое вошли статьи всех кураторов выставки, а также дополнительные статьи исследователей Ларисы Ивановой-Веэн, директора музея ВХУТЕМАСа при МАРХИ и научного консультанта выставки и Александра Лаврентьева, искусствоведа, историка искусства и внука Александра Родченко и Варвары Степановой. В печатном издании также можно увидеть курсовые и дипломные проекты Александра Дейнеки, Анастасии Ахтырко, Андрея Бурова, Георгия Крутикова, Николая Соколова, Татьяны Мавриной, а также ранее не экспонировавшиеся работы, которые попали в руки кураторов уже после открытия выставки. Например, листы студента скульптурного факультета Николая Абакумцева и работы студентки текстильного факультета Татьяны Модестовой.
В презентации примут участие генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, руководитель дизайн-студии ABC Design Дмитрий Мордвинцев, куратор выставки Александра Селиванова, научный консультант Лариса Иванова-Веэн, кураторы Рустам Габбасов, Ксения Гусева, Надя Плунгян, Илья Лапин, Дарья Сорокина и Стас Громик.
Издание каталога «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» — часть большой издательской программы Музея Москвы. В этом году также выйдут юбилейный альбом к 125-летию музея «Музей Москвы. История и коллекция» и каталоги выставок «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны» и «Музей самоизоляции».
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