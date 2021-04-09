Музей Москвы представит каталог выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

© Музей Москвы

11 апреля, в Музее Москвы в последний день работы выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» состоится презентация ее каталога.

Начало в 17:00, вход по регистрации.

Издатель каталога — ABC Design, издательский партнер — компания «Реставрация Н». Купить каталог можно будет в сувенирном магазине Музея Москвы.

Каталог «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» — полноценное исследование новаторского учебного заведения, в которое вошли статьи всех кураторов выставки, а также дополнительные статьи исследователей Ларисы Ивановой-Веэн, директора музея ВХУТЕМАСа при МАРХИ и научного консультанта выставки и Александра Лаврентьева, искусствоведа, историка искусства и внука Александра Родченко и Варвары Степановой. В печатном издании также можно увидеть курсовые и дипломные проекты Александра Дейнеки, Анастасии Ахтырко, Андрея Бурова, Георгия Крутикова, Николая Соколова, Татьяны Мавриной, а также ранее не экспонировавшиеся работы, которые попали в руки кураторов уже после открытия выставки. Например, листы студента скульптурного факультета Николая Абакумцева и работы студентки текстильного факультета Татьяны Модестовой.

В презентации примут участие генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, руководитель дизайн-студии ABC Design Дмитрий Мордвинцев, куратор выставки Александра Селиванова, научный консультант Лариса Иванова-Веэн, кураторы Рустам Габбасов, Ксения Гусева, Надя Плунгян, Илья Лапин, Дарья Сорокина и Стас Громик.

Издание каталога «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» — часть большой издательской программы Музея Москвы. В этом году также выйдут юбилейный альбом к 125-летию музея «Музей Москвы. История и коллекция» и каталоги выставок «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны» и «Музей самоизоляции».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.