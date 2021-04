«Властелин колец» выйдет в повторный прокат в России

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» © Warner Bros. Россия

В апреле на экраны российскийх кинотеатров вернется трилогия Питера Джексона «Властелин колец» по роману Дж.Р.Р. Толкина. Она будет показана в формате 4К.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика «Warner Bros. Россия».

Первая часть трилогии, «Властелин колец: Братство кольца» (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001), выйдет 15 апреля, вторая часть, «Властелин колец: Две крепости» (The Lord of the Rings: The Two Towers, 2002) — 22 апреля, третья часть, «Властелин колец: Возвращение короля» (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003) — 29 апреля.

В трилогии Питера Джексона снялись Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен, Шон Астин, Доминик Монаган, Билли Бойд, Орландо Блум, Джон Рис-Дэвис, Шон Бин, Кристофер Ли, Энди Серкис, Доминик Монаган, Билли Бойд, Бернард Хилл, Иэн Холм, Лив Тайлер, Хьюго Уивинг, Кейт Бланшетт и другие актеры. Фильмы трилогии получили в общей сложности 17 премий «Оскар» и множество других кинонаград, их кассовые сборы по всему миру превысили $2,98 млрд.







