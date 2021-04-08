Спецпроект 2-й Триеннале современного искусства откроется в Музее архитектуры

Наталья Грезина. Трофей. Из проекта «Столетняя война». 2019. Полиэтилен, бусины, нитки, полиэстер, проволока © Предоставлено пресс-службой Музея архитектуры

15 апреля в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве начнет работу выставка «Пятая волна» — специальный проект 2-й Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей». В экспозицию войдут произведения российских художников, живущих за пределами России.

Продолжая тему дружеских рекомендаций, основного сюжета 2-й Триеннале, выставка представляет личный выбор участника 1-й Триеннале Ивана Новикова.

«В качестве куратора он задался целью показать практики художников, сравнительно недавно покинувших Россию ради учебы или работы и живущих сейчас в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах и Франции, — говорится в описании выставки на сайте Музея архитектуры. — Художники "Пятой волны" не объединены стилевым, концептуальным или политическим единодушием: они работают в совершенно различных медиумах, от станковой живописи до сложносочиненных перформансов. Связывает их лишь то, что из-за эмиграции они исключены из контекста российского искусства».

Художники: Александра Аникина, Наталья Грезина, Ольга Гротова, Евгений Дедов, Елизавета Коновалова, Маргарита Максимова, Ангелина Меренкова, Иван Мурзин, Яна Сметанина, Игорь Шуклин, Katya Ev (Екатерина Васильева).

Выставка «Пятая волна» в Музее архитектуры продлится до 6 июня.

Выставка организована совместно с Музеем современного искусства «Гараж»







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