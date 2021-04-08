Московская филармония открыла продажу абонементов юбилейного сезона

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Сегодня, 8 апреля, поступили в продажу абонементы юбилейного, 100-го сезона Московской филармонии.
Абонементы доступны во всех кассах Московской филармонии — Концертном зале имени П.И. Чайковского, «Филармонии-2» и в Большом зале консерватории (график продажи абонементов — здесь).
Как сообщает пресс-служба Московской филармонии, в сезоне 2021/2022 публике предлагается более 200 абонементов, в год 100-летия филармонии в абонементы симфонических оркестров включены программы и произведения, связанные с важными страницами истории московской филармонической жизни — крупными премьерами и авторскими концертными программами.
В филармонических концертах сезона 2021/2022 примут участие более 50 оркестров и ансамблей, более 200 дирижеров, солистов и чтецов. Свои персональные абонементы в Концертном зале имени П.И. Чайковского, Концертном зале имени С.В. Рахманинова «Филармонии-2» и Большом зале консерватории представят симфонические, камерные, хоровые, джазовые коллективы Москвы и регионов России. В филармонических программах выступят Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Владимир Юровский, Туган Сохиев, Юрий Симонов, Валерий Полянский, Павел Коган, Дмитрий Лисс, Максим Емельянычев, Валентин Урюпин, Димитрис Ботинис, Филипп Чижевский и другие российские дирижеры.
В абонементах примут участие ведущие российские и зарубежные солисты, среди которых пианисты Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский, Элисо Вирсаладзе, Рудольф Бухбиндер, Пьер-Лоран Эмар, Мария Жуан Пиреш, Барри Дуглас, Андраш Шифф, Ефим Бронфман, скрипачи Вадим Репин, Максим Венгеров, Сергей Догадин, Юлиан Рахлин, Леонидас Кавакос, Джошуа Белл, Николай Шепс-Цнайдер, Кристиан Тецлафф, виолончелисты Александр Князев, Миша Майский, Александр Рудин, Борис Андрианов, дирижеры Филипп Херревеге, Кристиан Тилеман, Марк Минковски, Кристоф Эшенбах, Уильям Кристи, Василий Синайский, Леонард Слаткин, Пааво Ярви.
На концертах вокальных и оперных абонементов Московской филармонии выступят Юлия Лежнева, Эрвин Шротт, Екатерина Семенчук, Томас Хэмпсон, Ольга Перетятько, Брин Терфель, Альбина Шагимуратова, Анне-Софи фон Оттер, Соня Йончева, Франческо Мели и другие звезды мировой оперной сцены.
В одном из самых популярных циклов «Вершины мастерства. Барокко», который в новом сезоне посвящен музыке Иоганна Себастьяна Баха, примут участие лучшие европейские коллективы, специализирующиеся на аутентичном исполнительстве: Collegium Vocalе Gent (Бельгия), «Музыканты Лувра» (Франция), Les Arts Florissants (Франция), Berliner Barock Solisten, Берлинская академия старинной музыки (Германия).
Продолжение получат цикл ночных концертов для неофитов «Мама, я меломан» и созданный специально для подростковой аудитории просветительский проект «Язык музыки». На этих концертах выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, в пяти персональных абонементах коллектив представит программы с участием Михаила Юровского, Михаила Плетнева, Пааво Ярви, Семёна Бычкова, Марка Минковски, Филиппа Херревеге, Василия Синайского, Валентина Урюпина, Максима Венгерова, Николая Луганского, Марии Жуан Пиреш, Николая Шепс-Цнайдера, Каролин Видман, Сергея Крылова, Брина Терфеля, Сони Йончевой, Анны Аглатовой и других ведущих российских и зарубежных дирижеров и солистов.
Получить информацию обо всех абонементах сезона 2021/2022 и купить абонементы онлайн можно на сайте Московской филармонии.
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