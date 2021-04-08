Константин Емельянов даст концерт в Новой Третьяковке

© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

10 апреля в Новой Третьяковке состоится концерт молодого пианиста, лауреата XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Константина Емельянова.

Начало в 21:30, билеты — здесь.

В программе:

Роберт Шуман. Арабески ор. 18, Детские сцены ор. 15

Федерико Момпу Детские сцены

Мануэль де Фалья Три пьесы из балета «Любовь-волшебница»

Игорь Стравинский. Три фрагмента из балета «Петрушка»



Концерт Константина Емельянова входит в программу «Т Фестиваля», который Государственная Третьяковская галерея организует совместно с галереей «Триумф».

В этом году фестиваль проводится в четвертый раз. Следующий концерт состоится 24 апреля, на нем выступит пианист Александр Гиндин. Все концерты фестиваля доступны в прямой трансляции в сервисе Яндекс.Дзен.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.