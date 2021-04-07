Киновыставка «Космос Павла Клушанцева» откроется в День космонавтики в Петербурге

С 12 апреля по 10 мая в фойе киностудии «Ленфильм» будет проходить выставка «Космос Павла Клушанцева». Выставка посвящена работавшему на киностудии «Леннаучфильм» культовому режиссеру Павлу Клушанцеву (1910-1999), чьи работы повлияли на советскую космическую программу, творчество Стенли Кубрика, Джорджа Лукаса и Ридли Скотта.

Как сообщает сайт киностудии «Ленфильм», вечером в день открытия выставки в кинотеатре «Ленфильма» пройдет специальный показ фильма Павла Клушанцева 1961 года «Планета бурь» о совместной советско-американской экспедиция на Венеру.

Режиссер научно-популярного кино Павел Клушанцев работал на «Леннаучфильме» с 1934 по 1999 год. Сегодня это филиал Киностудии имени М. Горького. Экспериментатор и киноизобретатель, он создавал фильмы, в которых фантазия идеально сочеталась с научными знаниями, отмечают организаторы выставки. Именно Клушанцев впервые правдиво показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на поверхность Луны — за годы до того, как всё это произошло в реальности.

О новаторских экспериментах Клушанцева расскажут металлические стенды-обелиски с вмонтированными экранами. Посетители смогут посмотреть фрагменты из его фильмов и сравнить с космическими спецэффектами классического Голливуда. В воображаемом «Кабинете Павла Клушанцева» можно будет увидеть кульман с оригинальными чертежами и стол с фотографиями, газетными вырезками и другими артефактами. В центре экспозиции трехметровый арт-объект «Космос Павла Клушанцева» — воспроизведенный макет одного из спецэффектов, придуманных Клушанцевым для изображения космического пространства в своем кино.

Экспозицию дополнят эскизы художника Юрия Швеца, одного из главных создателей космических образов в советском изобразительном искусстве. Звуковое оформление выставки создал молодой композитор Кирилл Широков.

Выставка организована Киностудией имени М. Горького совместно с киностудией «Ленфильм» в рамках подготовки к XVI Международному фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний», который в этом году исследует тему космоса. Курирует проект команда фестиваля «Мир знаний»: Александра Ахмадщина, Петр Лезников, Антон Смирнов и Константин Шавловский.

«Тема фестиваля 2021 года, года науки и технологий, — космос. Отталкиваясь от важной даты — 60-летие первого полета человека в космос — мы не только хотим рассказать в нашей программе, как человечество продвинулось в освоении космоса, но и как изменилось наше воображение. Воображение — двигатель научного прогресса, именно мечтами о лучшем будущем питаются все великие открытия. Главной мечтой XX века было освоение космоса — что стало с нашими мечтами и можем ли мечтать о будущем как прежде?», — рассказывает программный директор «Мира знаний» Константин Шавловский.







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