Киновыставка «Космос Павла Клушанцева» откроется в День космонавтики в Петербурге

Великаны
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 2021998
С 12 апреля по 10 мая в фойе киностудии «Ленфильм» будет проходить выставка «Космос Павла Клушанцева». Выставка посвящена работавшему на киностудии «Леннаучфильм» культовому режиссеру Павлу Клушанцеву (1910-1999), чьи работы повлияли на советскую космическую программу, творчество Стенли Кубрика, Джорджа Лукаса и Ридли Скотта.
Как сообщает сайт киностудии «Ленфильм», вечером в день открытия выставки в кинотеатре «Ленфильма» пройдет специальный показ фильма Павла Клушанцева 1961 года «Планета бурь» о совместной советско-американской экспедиция на Венеру.
Режиссер научно-популярного кино Павел Клушанцев работал на «Леннаучфильме» с 1934 по 1999 год. Сегодня это филиал Киностудии имени М. Горького. Экспериментатор и киноизобретатель, он создавал фильмы, в которых фантазия идеально сочеталась с научными знаниями, отмечают организаторы выставки. Именно Клушанцев впервые правдиво показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на поверхность Луны — за годы до того, как всё это произошло в реальности.
О новаторских экспериментах Клушанцева расскажут металлические стенды-обелиски с вмонтированными экранами. Посетители смогут посмотреть фрагменты из его фильмов и сравнить с космическими спецэффектами классического Голливуда. В воображаемом «Кабинете Павла Клушанцева» можно будет увидеть кульман с оригинальными чертежами и стол с фотографиями, газетными вырезками и другими артефактами. В центре экспозиции трехметровый арт-объект «Космос Павла Клушанцева» — воспроизведенный макет одного из спецэффектов, придуманных Клушанцевым для изображения космического пространства в своем кино.
Экспозицию дополнят эскизы художника Юрия Швеца, одного из главных создателей космических образов в советском изобразительном искусстве. Звуковое оформление выставки создал молодой композитор Кирилл Широков.
Выставка организована Киностудией имени М. Горького совместно с киностудией «Ленфильм» в рамках подготовки к XVI Международному фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний», который в этом году исследует тему космоса. Курирует проект команда фестиваля «Мир знаний»: Александра Ахмадщина, Петр Лезников, Антон Смирнов и Константин Шавловский.
«Тема фестиваля 2021 года, года науки и технологий, — космос. Отталкиваясь от важной даты — 60-летие первого полета человека в космос — мы не только хотим рассказать в нашей программе, как человечество продвинулось в освоении космоса, но и как изменилось наше воображение. Воображение — двигатель научного прогресса, именно мечтами о лучшем будущем питаются все великие открытия. Главной мечтой XX века было освоение космоса — что стало с нашими мечтами и можем ли мечтать о будущем как прежде?», — рассказывает программный директор «Мира знаний» Константин Шавловский.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:39Киновыставка «Космос Павла Клушанцева» откроется в День космонавтики в Петербурге
16:50Фильм Кончаловского не снимут с номинации премии «Белый слон»
15:14Средневековая музыка прозвучит на фестивале в Москве
14:32Ретроспектива Виктории Ивлевой пройдет в Центре Вознесенского
13:47Гёте-Институт представит проект о цифровой грамотности на «EMA Expo 2021»
12:23РЕК проводит конкурс музейно-выставочных грантов
11:42На выставке к столетию ВХУТЕМАСа прочитают стихи Хлебникова и Маяковского
6 апреля 2021
19:02Сокуров попросил руководство «Ленфильма» поддержать «Артдокфест»
18:18Открыт сбор средств на оплату штрафа за показ фильмов на фестивале в ЧебоксарахВсе новости
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 2021998
«Пандоктрина», «Зеленая пирамида», «Черная вдова» и другие7 апреля 20211280
Богомолов в «Кармен» таки сделал нам смешно6 апреля 20217738
«Розовое облако» Юли Жербази6 апреля 20211487
Балетные премьеры в Большом и в МАМТе6 апреля 20211426
Социальный панк, целительная семплоделика, международные коллаборации и еще 10 интересных альбомов из Сибири6 апреля 20211482
Эпизод из истории международного авантюризма5 апреля 20212805
Анна Меликова о спорном методе Хлои Чжао, одной из главных претенденток на «Оскар-2021»5 апреля 20212448
Бахыт Кенжеев поговорил со Светланой Сачковой, автором романа «Люди и птицы»3 апреля 20213960
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 8 (и последняя)2 апреля 20213791
Известный меценат и бизнесмен, глава Aksenov Family Foundation — о том, зачем бизнес помогает культуре2 апреля 20213057
Погружение в сюрреалистический мир композитора из Карелии2 апреля 20213176