Гёте-Институт представит проект о цифровой грамотности на «EMA Expo 2021»

В апреле-мае на выставке «Experimental Music and Art (EMA) Expo 2021» в Москве будет представлен проект Гёте-Института «Data CTRL Centre», посвященный медиаграмотности и защите данных в интернете.

Проект «Data CTRL Centre» включает в себя онлайн- и офлайн-выставки, которые раскрывают способы защиты данных и тем самым возвращают людям возможность самостоятельно контролировать информацию о себе.

Интерактивные экспонаты «Data CTRL Centre» помогают наглядно увидеть, почему в цифровом мире так важно развивать внимательное, критическое отношение к современным медиа и самостоятельно нести ответственность за свои персональные данные в интернете. Задача проекта — побудить людей изменить свое отношение к персональным данным, конфиденциальным сведениям и любой другой информации.

«Data CTRL Centre» также представляет произведения художников, которые работают с искусственным интеллектом, дополненной реальностью, распознаванием лиц и другими цифровыми инструментами.

Куратор проекта — научно-популярный медиапроект «Куншт» (Киев). Проект выстроен вокруг новой версии выставки «The Glass Room: Misinformation» международной неправительственной организации Tactical Tech (Берлин) и дополнен работами других художников из разных стран. Новую версию Community Edition выставки «The Glass Room» посетили около 200 000 человек в библиотеках, на конференциях и фестивалях по всему миру. В рамках проекта «Data CTRL Centre» запланированы обширная сопроводительная программа и хакатон.

Выставка «EMA Expo 2021» будет проходить с 20 апреля по 16 мая в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА). Ее участники — 11 художников из Швейцарии, Германии, Аргентины и России — изучают актуальные аспекты социальной повестки через язык звука, цифрового и технологического искусства.

Выставку, реализуемую в партнерстве с Гёте-Институтом в Москве, дополнит публичная программа, среди тем которой искусство новых медиа, медиаграмотность, искусственный интеллект, экоэмпатия и альтернативные внеинституциональные инициативы.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.