На выставке к столетию ВХУТЕМАСа прочитают стихи Хлебникова и Маяковского

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9 апреля в Музее Москвы пройдет поэтический перформанс «С ТОварищем». В пространстве выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» актеры театра «Практика» и «Мастерской Брусникина» будут читать стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других поэтов русского авангарда.
Начало в 21:00, билеты — здесь.
Премьера перформанса «С ТОварищем» художественного руководителя театра «Практика» Марины Брусникиной состоялась на ежегодной акции «Ночь театров» 27 марта. Как сообщают организаторы, показ получил так много положительных отзывов от посетителей, что было решено повторить его за два дня до закрытия выставки.
Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» открылась в Музее Москвы в ноябре 2020 года — в год столетия Высших художественно-технических мастерских. Она впервые комплексно рассказала о новаторском учебном заведении: о факультетах, студенческих проектах и принципах обучения на Основном отделении — обязательном для всех базовом курсе, который придумали Александр Родченко, Александр Веснин, Любовь Попова, Александра Экстер, Надежда Удальцова и другие звездные преподаватели.
В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, фарфор, текстиль и мебель, созданные студентами ВХУТЕМАСа. Последний день работы выставки — 11 апреля.
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