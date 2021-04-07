Открыт сбор средств на оплату штрафа за показ фильмов на фестивале в Чебоксарах

Великаны
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 2021266
Фонд регионального развития «Содружество», который проводил прошлой осенью в Чебоксарах фестиваль норвежского кино, объявил сбор средств на оплату штрафа в размере 400 тысяч рублей, наложенного Министерством культуры РФ за показ на фестивале восьми фильмов без прокатного удостоверения.
Как сообщили COLTA.RU в фонде «Содружество», 5 апреля была отклонена судебная апелляция на решение о взыскании штрафа за показ первого из этих фильмов.
«В течение двух недель пройдут еще семь заседаний. Думаем, что сценарий уже растиражирован. Штраф в 400 тысяч для некоммерческой̆ организации — неподъемная сумма, поэтому мы вынуждены объявить сбор средств на погашение штрафа, будем рады любой помощи», — сказал руководитель фонда «Содружество» Михаил Кузьмин.
Счет для сбора средств:
Фестиваль проводился на площадке чебоксарского общественно-культурного центра «Полигон» в ноябре 2020 года при поддержке Посольства Норвегии в Москве, которое предоставило для показа жителям Чувашии коллекцию фильмов, ранее демонстрировавшихся в других регионах России.
После проверки, произведенной по заявлению неизвестных лиц, Министерство культуры РФ посчитало, что фестиваль норвежского кино не мог проводиться в Чебоксарах, поскольку не был зарегистрирован в реестре фестивалей на текущий год. По постановлению Минкульта суд вынес решение о взыскании штрафа невзирая на то, что в федеральном законодательстве предусмотрена возможность кинопоказов без получения прокатных удостоверений в рамках межгосударственного сотрудничества.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:47Гёте-Институт представит проект о цифровой грамотности на «EMA Expo 2021»
12:23РЕК проводит конкурс музейно-выставочных грантов
11:42На выставке к столетию ВХУТЕМАСа прочитают стихи Хлебникова и Маяковского
Вчера
19:02Сокуров попросил руководство «Ленфильма» поддержать «Артдокфест»
18:18Открыт сбор средств на оплату штрафа за показ фильмов на фестивале в Чебоксарах
16:21Кончаловский снял «Дорогих товарищей!» с премии «Белый слон»
15:14«Девятаев» Бекмамбетова откроет ММКФ
13:27Пушкинский музей покажет «Не живопись»
11:35Вручена премия «Гвоздь сезона»Все новости
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 2021266
«Пандоктрина», «Зеленая пирамида», «Черная вдова» и другие7 апреля 2021470
Богомолов в «Кармен» таки сделал нам смешно6 апреля 20215545
«Розовое облако» Юли Жербази6 апреля 20211017
Балетные премьеры в Большом и в МАМТе6 апреля 2021971
Социальный панк, целительная семплоделика, международные коллаборации и еще 10 интересных альбомов из Сибири6 апреля 2021932
Эпизод из истории международного авантюризма5 апреля 20212338
Анна Меликова о спорном методе Хлои Чжао, одной из главных претенденток на «Оскар-2021»5 апреля 20212052
Бахыт Кенжеев поговорил со Светланой Сачковой, автором романа «Люди и птицы»3 апреля 20213623
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 8 (и последняя)2 апреля 20213412
Известный меценат и бизнесмен, глава Aksenov Family Foundation — о том, зачем бизнес помогает культуре2 апреля 20212770
Погружение в сюрреалистический мир композитора из Карелии2 апреля 20212846