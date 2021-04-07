Открыт сбор средств на оплату штрафа за показ фильмов на фестивале в Чебоксарах

© Фонд регионального развития «Содружество»

Фонд регионального развития «Содружество», который проводил прошлой осенью в Чебоксарах фестиваль норвежского кино, объявил сбор средств на оплату штрафа в размере 400 тысяч рублей, наложенного Министерством культуры РФ за показ на фестивале восьми фильмов без прокатного удостоверения.

Как сообщили COLTA.RU в фонде «Содружество», 5 апреля была отклонена судебная апелляция на решение о взыскании штрафа за показ первого из этих фильмов.

«В течение двух недель пройдут еще семь заседаний. Думаем, что сценарий уже растиражирован. Штраф в 400 тысяч для некоммерческой̆ организации — неподъемная сумма, поэтому мы вынуждены объявить сбор средств на погашение штрафа, будем рады любой помощи», — сказал руководитель фонда «Содружество» Михаил Кузьмин.

Счет для сбора средств:

5469 3800 7019 7727 Сбербанк



Фестиваль проводился на площадке чебоксарского общественно-культурного центра «Полигон» в ноябре 2020 года при поддержке Посольства Норвегии в Москве, которое предоставило для показа жителям Чувашии коллекцию фильмов, ранее демонстрировавшихся в других регионах России.

После проверки, произведенной по заявлению неизвестных лиц, Министерство культуры РФ посчитало, что фестиваль норвежского кино не мог проводиться в Чебоксарах, поскольку не был зарегистрирован в реестре фестивалей на текущий год. По постановлению Минкульта суд вынес решение о взыскании штрафа невзирая на то, что в федеральном законодательстве предусмотрена возможность кинопоказов без получения прокатных удостоверений в рамках межгосударственного сотрудничества.







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