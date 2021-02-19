Минкульт оштрафовал чебоксарский культурный центр за фестиваль норвежского кино

«Группа Ветерок». «Шлеп, шлеп, шлеп» / «Офис»
Офисная жизнь и пляжная романтика на новом сингле изрядно мифологизированной московской яхт-рок-группы19 февраля 2021976
Сегодня, 19 февраля, стало известно, что по постановлению Министерства культуры РФ независимый общественно-культурный центр «Полигон» в Чебоксарах оштрафован на 400 тысяч рублей за показ без прокатных удостоверений фильмов из программы фестиваля современного норвежского кино, который проходил в столице Чувашии прошлой осенью.
Об этом сообщил COLTA.RU организатор фестиваля, руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.
Фестиваль проводился при поддержке Посольства Норвегии в Москве, которое предоставило для показа жителям Чувашии коллекцию фильмов, ранее демонстрировавшихся в других регионах России.
«Несмотря на существующий федеральный закон, разрешающий показы без прокатных удостоверений в рамках межгосударственного сотрудничества, сегодня, по выписанному Министерством культуры РФ постановлению, наш фонд оштрафован за показ 8 фильмов на неподъемные 400 тысяч рублей», — рассказал Кузьмин.
«Более 20 лет, — добавил он, — наш фонд знакомил чебоксарцев с современной культурой России, Франции, Швейцарии, Швеции, Германии, Японии, Польши и других стран, проводя ретроспективы, театральные постановки и выставки, мастер-классы и творческие встречи, повышая качество жизни местных жителей, содействуя развитию международных связей, открытости и инвестиционной привлекательности региона, снижая уровень кризисных явлений в социуме в условиях пандемии и протестных настроений. Видимо пришло время закрыть историю. К сожалению, региональный культурный ландшафт сегодня переполняют пошлость и невежество. Только в Чувашии (!) современный зарубежный кинематограф и культурные инновации вызывают первобытный страх и провинциальный комплекс "чужого"».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
12:10Объявлены хедлайнеры фестиваля «Триумф джаза»
Вчера
18:17ПЭН-Москва и ассоциация «Свободное слово» выступили в поддержку белорусских журналисток
17:54Москвичи проголосуют за памятник на Лубянке
17:03Минкульт оштрафовал чебоксарский культурный центр за фестиваль норвежского кино
16:26musicAeterna даст первый в сезоне симфонический концерт
15:47В Пушкинском музее сняли фильм-балет
13:30Выставка Ростана Тавасиева «Планетарные туманности» пройдет в Петербурге
12:29Юбилей Достоевского отпразднуют видеопроектом
18 февраля 2021
16:54В Москве появится новая галерея фотографииВсе новости
Офисная жизнь и пляжная романтика на новом сингле изрядно мифологизированной московской яхт-рок-группы19 февраля 2021976
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 319 февраля 2021670
Шоумен «АукцЫона» отмечает 60-летие новой песней и книгой стихотворений19 февраля 20211390
Джазовый пианист и композитор — о биполярном образовании, «бриттеновском» альбоме «False Sonatas» и о том, почему Россия — это не Британия18 февраля 20211808
О пиратском издании и о приключениях архива Шимона Маркиша18 февраля 20211886
Андрей Мирошниченко о новостях из Австралии, важных для переустройства всего интернета: президентов соцсети уже банили, а вот новости целой страны — еще нет18 февраля 20212198
«Можем повторить» и «Все включено» Марины Алексеевой и Владимира Раннева в Галерее Марины Гисич17 февраля 20212169
Дуэт из Петербурга, у которого получается играть отвязный рок, — о том, что такое постпоп, и о том, как они попали в трибьют «Мумий Троллю»17 февраля 20212062
Алексей Гусев о манифесте Константина Богомолова17 февраля 202116365
Сны Сергея Бондаренко о романе Чарли Кауфмана «Муравечество»17 февраля 20212020
Как провести в своем сознании перезагрёзку унылой позднепутинской России, объясняет Алексей Конаков, опираясь на новый, совершенно анонимный труд «Конституция Метарóссии»16 февраля 20213248
Мария Галина о книге Ростислава Амелина «Мегалополис Олос»16 февраля 20212749