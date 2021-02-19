Минкульт оштрафовал чебоксарский культурный центр за фестиваль норвежского кино

Кадр из фильма Вибеке Идсё «Девушка-лев», входившего в программу фестиваля современного норвежского кино в Чебоксарах © Filmfest Hamburg

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что по постановлению Министерства культуры РФ независимый общественно-культурный центр «Полигон» в Чебоксарах оштрафован на 400 тысяч рублей за показ без прокатных удостоверений фильмов из программы фестиваля современного норвежского кино, который проходил в столице Чувашии прошлой осенью.

Об этом сообщил COLTA.RU организатор фестиваля, руководитель Фонда регионального развития «Содружество» Михаил Кузьмин.

Фестиваль проводился при поддержке Посольства Норвегии в Москве, которое предоставило для показа жителям Чувашии коллекцию фильмов, ранее демонстрировавшихся в других регионах России.

«Несмотря на существующий федеральный закон, разрешающий показы без прокатных удостоверений в рамках межгосударственного сотрудничества, сегодня, по выписанному Министерством культуры РФ постановлению, наш фонд оштрафован за показ 8 фильмов на неподъемные 400 тысяч рублей», — рассказал Кузьмин.

«Более 20 лет, — добавил он, — наш фонд знакомил чебоксарцев с современной культурой России, Франции, Швейцарии, Швеции, Германии, Японии, Польши и других стран, проводя ретроспективы, театральные постановки и выставки, мастер-классы и творческие встречи, повышая качество жизни местных жителей, содействуя развитию международных связей, открытости и инвестиционной привлекательности региона, снижая уровень кризисных явлений в социуме в условиях пандемии и протестных настроений. Видимо пришло время закрыть историю. К сожалению, региональный культурный ландшафт сегодня переполняют пошлость и невежество. Только в Чувашии (!) современный зарубежный кинематограф и культурные инновации вызывают первобытный страх и провинциальный комплекс "чужого"».







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