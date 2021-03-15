Союз кинематографистов вышел из учредителей премии «Белый слон»

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Экспертный совет национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» присудил специальный приз «Событие года» Алексею Навальному и его творческому коллективу за серию документальных фильмов-расследований. После этого правление Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ решило вывести ее из состава учредителей премии.

Об этом говорится в заявлении членов экспертного совета, опубликованном на сайте премии «Белый слон».

COLTA.RU приводит заявление полностью:





Заявление членов экспертного совета премии «Белый слон»

Национальная премия кинокритики и кинопрессы учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ в 1998 году. Первоначально она именовалась «Золотой овен», а с 2005 года носит современное название. Премия призвана отметить лучшие фильмы и лучшие профессиональные работы по итогам кинематографического года.

В экспертный совет премии входят не только члены Союза кинематографистов, но и наши коллеги, по разным причинам в этой организации не состоящие. Таким образом, к участию в работе привлекаются критики и журналисты новых профессиональных формаций и поколений, учитывается мнение самых разных пишущих о кино авторов.

«Белый слон» всегда был независимой наградой и объективно выделял самое яркое и неожиданное в современном российском кино — и прежде всего то, что определяет его перспективы. Среди лауреатов разных лет — Александр Сокуров, Кира Муратова, Алексей Герман-ст., Алексей Балабанов, Андрей Звягинцев, Инна Чурикова, Олег Янковский, Андрей Смирнов, Андрей Кончаловский, Кирилл Серебренников, Виталий Манский, Наталья Мещанинова, Алексей Федорченко, Елена Коренева, Борис Хлебников, Анна Михалкова, Александр Яценко, Яна Троянова, Кантемир Балагов.

В премиальном цикле 2020 года большинство членов экспертного совета премии «Белый слон» высказалось за вручение премии в номинации «Событие года» Алексею Навальному и его творческой группе за серию новаторских документальных фильмов-расследований.

Это решение впервые за 22 года существования премии вызвало конфликт между экспертным советом премии и правлением Гильдии. Кроме того, Союз кинематографистов РФ настоятельно предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков — не членов этой организации.

Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления членов совета.

После долгих обсуждений президент Гильдии киноведов и кинокритиков СК России К.Э. Разлогов принял решение вывести Гильдию из состава учредителей премии: «Руководство Гильдии подтверждает абсолютную независимость премии «Белый слон» и снимает с Гильдии обязанности учредителя и организатора этой премии, что позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов».

Мы полагаем, что возникшее противостояние наносит ущерб репутации Гильдии, остающейся заложником архаической несменяемости власти и стагнации внутри Союза кинематографистов РФ. Однако вынуждены считаться с происшедшим и, сохраняя верность духу коллегиальности и свободы выбора, берем на себя ответственность за присуждение премии «Белый слон» по итогам 2020 года, а также за ее будущее.

Заявление принято квалифицированным большинством голосов.



Зара Абдуллаева, Любовь Аркус, Екатерина Барабаш, Юрий Богомолов, Виктория Белопольская, Юрий Гладильщиков, Алексей Гусев, Антон Долин, Марина Дроздова, Олег Зинцов, Александр Киселев, Александр Колбовский, Василий Корецкий, Сергей Лаврентьев, Лариса Малюкова, Виктор Матизен, Татьяна Муштакова, Борис Нелепо, Лилия Немченко, Наталья Нусинова, Леонид Павлючик, Андрей Плахов, Елена Плахова, Марина Порк, Дина Радбель, Михаил Ратгауз, Станислав Ф. Ростоцкий, Дмитрий Савельев, Дмитрий Салынский, Татьяна Сергеенко, Наталья Сиривля, Алена Солнцева, Василий Степанов, Елена Стишова, Диляра Тасбулатова, Елена Уварова, Светлана Хохрякова, Константин Шавловский, Павел Шведов, Андрей Шемякин, Ольга Шервуд, Вячеслав Шмыров, Давид Шнейдеров



14 марта 2021 года







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