В галерее «Пересветов переулок» откроются две выставки

© Анна Афонина / Предоставлено пресс-службой объединения «Выставочные залы Москвы»

8 апреля в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» начнут работу выставки художниц Анны Афониной и Анны Таганцевой-Кобзевой.

На выставке «Это уйдет и останется» будет представлена живопись Анны Афониной. Исследуя в своих работах взаимодействие фотоэстетики и живописи, художница часто обращается к теме запоминания, стремления сохранить отдельные события и моменты жизни. В экспозицию войдет серия, отсылающая к снимкам с веб-камер.

«Можно представить, что изображенные на этих работах люди машинально отвечают на ситуацию наблюдения и сохраняют снимки, как доказательство его существования, обнаруживая в себе то, что можно назвать цифровой тревожностью», — комментирует куратор выставки Александра Киселева.

Выставка Анны Афониной «Это уйдет и останется» продлится до 9 мая.

Выставка «Локальные исследования Анны Таганцевой-Кобзевой» (кураторы — Александра Киселева и Марта Цайх) представит материалы проектов, исследующих современные отношения жителей города с его пространством.

Самоизоляция, закрытые границы, соблюдение дистанции, ставшие за прошлый год новыми режимами городской повседневности, усилили роль разных приложений во взаимодействии с реальным пространством. Анна Таганцева-Кобзева делает их инструментами своих проектов «Сторис-прогулка» и «Составление карт».

В экспозиции материалы этих проектов дополнит снятый во время самоизоляции видеоперформанс «Посев», в котором художница реализует естественное для человека стремление к идее земли, не имеющей по своей сути границ.

Выставка «Локальные исследования Анны Таганцевой-Кобзевой» продлится до 21 апреля.







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