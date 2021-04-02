Пушкинский музей поддержал акцию #WorldAutismAwarenessDay

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

Сегодня, 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) выражает поддержку людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и присоединяется в акции #WorldAutismAwarenessDay.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, в апреле в магазинах музея будет представлена новая коллекция сувениров. Это тиражные деколи по мотивам коллекции ГМИИ и авторские изделия художников студии «Особая керамика», которые можно купить в киоске главного здания (Волхонка, 12).

Также сообщается, что впервые онлайн можно приобрести лимитированную линейку сувениров, сделанную для Пушкинского музея мастерской «проект КТО». Это посуда ручной работы и декоративные тарелочки «Пьеро и Арлекин», выполненные по мотивам картины Поля Сезанна.

Программы для людей с аутизмом и особенностями развития проходят в ГМИИ регулярно в течение года. В этом апреле в рамках направления «Пушкинский для всех» пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия, в том числе экскурсии в залах Древней Греции, итальянского Возрождения и других.

Расписание экскурсий:

6 апреля в 15:00 — Виртуальная экскурсия «Скульптура от Древнего Египта до Греции» для детей

Ведущая: Светлана Малахова

Регистрация — здесь.

16 апреля в 18:15 — Творческая встреча в экспозиции для художников с РАС и другими особенностями развития «Рембрандт и его школа»

Ведущая: Наталья Кортунова

Регистрация — здесь.

20 апреля в 15:00 — Экскурсия «Скульптура итальянского Возрождения» для взрослых с РАС

Ведущая: Ольга Петрова

Регистрация — здесь.

27 апреля в 15:00 — Экскурсия «Скульптура Микеланджело» для подростков и взрослых с РАС

Ведущая: Ольга Буткова

Количество мест ограничено. Запись по телефону +79858633984 или почте museum4all@arts-museum.ru.



P.S. Вечером 2 апреля медиацентр «Союзмультпарк» на ВДНХ будет подсвечен синим цветом в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, сообщает пресс-служба киностудии «Союзмульфильм».

«Киностудия "Союзмультфильм" поддерживает инклюзивные инициативы. Поэтому новый проект киностудии – мультимедийный центр "Союзмультпарк" участвует в международной акции "Зажги синим", которая проходит во многих странах мира во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Со временем мы планируем разработать в "Союзмультпарке" специальные маршруты и программы для детишек с аутизмом», — говорит руководитель департамента мероприятий и парков киностудии "Союзмультфильм" Екатерина Слащева.







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