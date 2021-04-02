Пушкинский музей поддержал акцию #WorldAutismAwarenessDay

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Сегодня, 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) выражает поддержку людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и присоединяется в акции #WorldAutismAwarenessDay.
Как сообщает пресс-служба ГМИИ, в апреле в магазинах музея будет представлена новая коллекция сувениров. Это тиражные деколи по мотивам коллекции ГМИИ и авторские изделия художников студии «Особая керамика», которые можно купить в киоске главного здания (Волхонка, 12).
Также сообщается, что впервые онлайн можно приобрести лимитированную линейку сувениров, сделанную для Пушкинского музея мастерской «проект КТО». Это посуда ручной работы и декоративные тарелочки «Пьеро и Арлекин», выполненные по мотивам картины Поля Сезанна.
Программы для людей с аутизмом и особенностями развития проходят в ГМИИ регулярно в течение года. В этом апреле в рамках направления «Пушкинский для всех» пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия, в том числе экскурсии в залах Древней Греции, итальянского Возрождения и других.
Расписание экскурсий:
6 апреля в 15:00 — Виртуальная экскурсия «Скульптура от Древнего Египта до Греции» для детей
Ведущая: Светлана Малахова
Регистрация — здесь.
16 апреля в 18:15 — Творческая встреча в экспозиции для художников с РАС и другими особенностями развития «Рембрандт и его школа»
Ведущая: Наталья Кортунова
Регистрация — здесь.
20 апреля в 15:00 — Экскурсия «Скульптура итальянского Возрождения» для взрослых с РАС
Ведущая: Ольга Петрова
Регистрация — здесь.
27 апреля в 15:00 — Экскурсия «Скульптура Микеланджело» для подростков и взрослых с РАС
Ведущая: Ольга Буткова
Количество мест ограничено. Запись по телефону +79858633984 или почте museum4all@arts-museum.ru.
P.S. Вечером 2 апреля медиацентр «Союзмультпарк» на ВДНХ будет подсвечен синим цветом в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, сообщает пресс-служба киностудии «Союзмульфильм».
«Киностудия "Союзмультфильм" поддерживает инклюзивные инициативы. Поэтому новый проект киностудии – мультимедийный центр "Союзмультпарк" участвует в международной акции "Зажги синим", которая проходит во многих странах мира во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Со временем мы планируем разработать в "Союзмультпарке" специальные маршруты и программы для детишек с аутизмом», — говорит руководитель департамента мероприятий и парков киностудии "Союзмультфильм" Екатерина Слащева.
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