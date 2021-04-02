SOUND UP устраивает музыкальный променад в Северном речном вокзале

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23 апреля в здании Северного речного вокзала в Москве состоится фортепианный концерт-променад, организованный фестивалем актуальной музыки SOUND UP.
Концертом в Северном речном вокзале SOUND UP откроет новый сезон своего ежегодного фестиваля SOUND UP forte, который объединяет представителей музыкальных направлений, по-разному трактующих возможности фортепиано — академической, электронной, экспериментальной и поп-музыки — и представляет наиболее интересные сочинения современных авторов.
«SOUND UP forte пройдет в виде музыкального променада: 9 компактных групп будут перемещаться по Северному речному вокзалу. Гости фестиваля получат уникальный музыкальный опыт — каждая группа послушает разные мини-концерты с меняющимися от сеанса к сеансу программами, которые прозвучат в роскошных парадных интерьерах речного вокзала», — сообщают организаторы концерта.
Лидер петербургского музыкального метамодерна Настасья Хрущева представит новейшую версию ироничных «Русских тупиков», московский постклассик Игорь Яковенко совместит премьерные исполнения треков с готовящегося к релизу альбома «Променад» с сочинениями в диапазоне от классики до постминимализма.
Оригинальные авторские программы готовят композитор Константин Дорохов и молодой энтузиаст новой и новейшей музыки Дмитрий Баталов, который исполнит произведения ключевых композиторов XX–XXI веков.
Также на SOUND UP forte выступит молодая пианистка Ева Геворгян, Young Yamaha Artist и лауреат десятков профессиональных конкурсов. Она представит собственное сочинение, а также классическую программу, в которой можно проследить развитие фортепианной музыки.
SOUND UP forte проводится в партнерстве с Музеем транспорта Москвы и компанией Yamaha Music
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