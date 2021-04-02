БДТ и Фонд «Антон тут рядом» проводят благотворительную акцию

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Сегодня, 2 апреля, во Всемирный день информирования об аутизме, состоится благотворительная акция «Я мечтаю о жизни», которую организуют Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова и Фонд «Антон тут рядом».
На портале bdtdigital.ru и YouTube-канале БДТ выходит серия небольших документальных фильмов, герои которых — подростки с расстройствами аутистического спектра (РАС), участники лаборатории режиссера Яны Туминой и актеров кукольных театров Петербурга.
Зрители узнают личные истории студентов Центра «Антон тут рядом», рассказанные их самыми близкими и любящими людьми — родителям, и увидят кадры театральных репетиций в Центре.
Название «Я мечтаю о жизни» — цитата Вани Байдакова, 17-летнего юноши, который больше всего на свете любит помогать другим, и, как любой подросток, хочет свободы, потому что уже чувствует себя взрослым. Истории каждого из героев очень разные, но объединяет их то, что ребята стоят на пороге взрослой жизни, готовятся выйти в реальный мир, а их семьи и Фонд «Антон тут рядом» помогают им сделать это.
Поддержать Фонд «Антон тут рядом» можно на его официальном сайте.
Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ:
«Об "Антоне..." сказано очень много. Люба Аркус и ее команда делают очень важное дело, помогают людям. Но я знаю, как им самим нужна помощь. Выживать, чтобы помогать другим — это ежедневная и трудная работа Фонда "Антон тут рядом".
Именно поэтому мы, Большой драматический театр, решили организовать благотворительную акцию "Я мечтаю о жизни". Название акции — это цитата Вани Байдакова, одного из участников лаборатории для подростков с расстройством аутистического спектра, которую сейчас в Центре «Антон тут рядом» делает режиссер Яна Тумина.
Театр для детей с аутизмом — это та самая территория свободы, тот мир, которого им не хватает в мире обычном, реальном. Потому что законы нашего мира, его правила, ограничения не позволяют им быть самими собой.
Когда я увидел видеозаписи с занятий лаборатории, меня поразило, с какой трепетностью и точностью работают эти ребята с куклой — так, что даже профессиональные кукольники отмечают их включенность в куклу, в объект, в то, как они куклу одушевляют, как они через нее общаются с миром».
Любовь Аркус, основательница фонда «Антон тут рядом»:
«С БДТ нас связывает долгое сотрудничество: наши студенты играют в театре в рамках спектакля "Язык птиц", а Андрей Могучий — попечитель и друг фонда. Особенно ценно нам было рассказать истории подростков с аутизмом и их семей при помощи тех, кто чувствует и разделяет наши ценности: инклюзию, разнообразие, сотворчество. Благодаря акции "Я мечтаю о жизни" тема семей, у которых есть дети с особенностями развития, станет еще более видима в городе — это наша главная задача. Показать семьям, что они не одни; показать, что актеры БДТ, режиссеры, сотрудники и студенты фонда «Антон тут рядом», жители города — мы рядом».
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