Молодые пианисты из семи стран выступят на конкурсе в Москве

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В очных турах III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, которые пройдут с 30 апреля по 5 мая в Москве, примут участие 15 музыкантов из России, Германии, Грузии, Израиля, Китая, Коста-Рики и Южной Кореи.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской филармонии. Список участников опубликован на сайте конкурса.
В первом туре они выступят с сольной программой, во втором — в сопровождении симфонического оркестра.
Оценивать выступления будут профессор Международной академии в Имоле (Италия) Борис Петрушанский, профессор Музыкального университета имени Фредерика Шопена в Варшаве Петр Палечный, президент фестиваля в Анси Паскаль Эсканд, профессора Московской консерватории Павел Нерсесьян и Владимир Овчинников и директор Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий.
На Grand Piano Competition не присуждаются первые, вторые и третьи призовые места. По итогам конкурса звание лауреата и премию в размере $5000 получат пять его участников. Один из них станет обладателем Гран-при – акустического рояля Yamaha С3Х. Десять дипломантов конкурса получат премию в размере $1000. Кроме того, по $1000 вручат педагогам конкурсантов, завоевавших звание лауреатов.
Международный конкурс Grand Piano Competition проводится с 2016 года среди пианистов не старше 16 лет. Художественный руководитель конкуса — Денис Мацуев.
В связи с тем, что в 2020 году конкурс был перенесен из-за пандемии коронавируса, жюри в этом году скорректировало возрастные требования: к участию допущены претенденты, приславшие видеозаписи на конкурс в прошлом году, даже если их возраст к моменту начала состязания 2021 года превысит 16 лет.
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