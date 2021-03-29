Пермская опера раскрыла подробности новой постановки «Кармен»

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С 3 по 7 апреля Пермский театр оперы и балета представит новую версию оперы Бизе «Кармен», над которой работают режиссер Константин Богомолов, дирижер Филипп Чижевский и сценограф Лариса Ломакина. Накануне премьеры стали известны некоторые детали спектакля.
Как сообщает пресс-служба театра, для постановки на пермской сцене за основу взята версия «Кармен» 1875 года, в которой музыкальные сцены сопровождались прозаическими диалогами.
«Версия с разговорными диалогами более обостренная и подчеркивает некую эклектичность партитуры Бизе. Все номера в партитуре, относительно тонального плана, резко контрастны. Эмоциональные скачки в самом либретто присутствуют и в музыке. А речитативы, привнесенные Гиро, сглаживают эту остроту. Плюс исходная редакция дает больше свободы для высказывания режиссера», — говорит Филипп Чижевский.
Диалоги на русском языке на основе французского либретто написал Константин Богомолов, сохранив сюжетную линию и дополнив текст новыми деталями. Драматическая линия спектакля возложена на актеров пермского «Театра-Театра»: Вячеслава Чуистова, Ивана Тарасова, Александра Гончарука, Марка Букина, Екатерину Мудрую и Ксению Елохову.
Над спектаклем работают несколько составов солистов. Партию Хозе готовят Борис Рудак и Арсений Яковлев-Рудовский, Эскамильо — Энхбат Тувшинжаргал и Павел Янковский, Микаэлы — Надежда Павлова и Анжелика Минасова. Заглавную партию исполнит солистка Пермской оперы Наталия Ляскова. Полный список исполнителей приводится на сайте Пермского театра оперы и балета.
Одно из центральных мест в сценографии пермской постановки «Кармен» занимает ржавое железо — театральный художник, сценограф и архитектор Лариса Ломакина много лет использует для создания картин и театральных декораций технику ржавления, обрабатывая листы металла перекисью водорода и соли.
«Мы отсылаем зрителя к определенному периоду истории — к началу XX века. Это время черно-белых фотографий, которые с течением времени приняли оттенок сепии, — рассказывает Лариса Ломакина. — Сепия, по моим ощущениям, очень чувственно сочетается с ржавчиной. Я сказала "чувственно" и думаю, что это самое важное слово, потому что именно такой — чувственной — реакции я буду ждать от зрителей».
В постановочной команде спектакля также художник по свету Иван Виноградов, художник по видео Алан Мандельштам, хормейстер-постановщик Евгений Воробьев, хореограф Алексей Расторгуев, звукорежиссер Марат Бариев и ассистент режиссера-постановщика Сергей Морозов.
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