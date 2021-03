Фестиваль нового итальянского кино пройдет в Москве

Фильм открытия фестиваля – мелодрама «Если бы...», которая открывала 72-й кинофестиваль в Локарно © CoolConnections

C 7 по 11 апреля в киноцентре «Октябрь» и Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи арт-объединение CoolConnections представит фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

На открытии фестиваля будет показана мелодрама Джиневры Эльканн «Если бы...» (Magari), которая открывала 72-й кинофестиваль в Локарно. Игровое кино в программе этого года также представлено картинами «Стеклянный мальчик» (Glassboy, реж. Самуэле Росси), «Мой брат — супергерой» (Mio fratello rincorre i dinosauri, реж. Стефано Чипани), комедией «Легкая жизнь» (Easy Living, реж. Орсо Миякава, Питер Миякава), психологическим триллером «Аня» (Anja, реж. Паоло Мартини и Пабло Бенедетти) и «Крепостью» (Fortezza, реж. Эмильяно Айелло, Людовика Андо), полностью сыгранной заключенными тюрьмы Чивитавеккья.

В секции документального кино — история итальянской моды глазами всемирно известной женщины-дизайнера «Мир Маддалены Систо» (Il Mondo di MAD, реж. Анна Ди Франчиска) и загадка одного из самых знаменитых итальянских коктейлей «В поисках негрони» (Looking for Negroni, реж. Федерико Микали). В секции музыкальных фильмов — «Страсть» (Passione, реж. Джон Туртурро) и «Любовь и пуля» (Ammore e malavita, реж. Антонио Манетти, Марко Манетти).

С этого года в программу фестиваля N.I.C.E. входят работы на тему гендерных и социальных прав: «Это не я» (Non sono io, реж. Валерио Кастальди) и «На ее месте» (In Her Shoes, реж. Мария Йовайн). Обе картины представлены в партнерстве с проектом «ЧинематограФика» и некоммерческой организацией «Коспе Онлюс».

Кроме того, в программе фестиваля в этом году экспериментальное кино – трилогия «Трансцендентности» (Trascendenze) Эджидио Карбоне Лючиферо.

Расписание фестиваля и продробная информация о фильмах — на сайте CoolConnections.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке Посольства Италии в Москве и Итальянского Института культуры в Москве







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.