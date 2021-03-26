«Гараж» открывает три выставки

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Сегодня, 26 марта, в Музее современного искусства «Гараж» в Москве начинаются работу выставки, которые представят документальные реконструкции нереализованных проектов, размышления российских художников о спекуляции и «коронацене» и видеоработы бельгийского художника Давида Кларбаута.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного куратора музея «Гараж» Екатерину Иноземцеву.
На выставке «Настоящее время, несовершенный вид» в Западной галерее музея можно увидеть документальные реконструкции нереализованных идей, таких как проект танцплощадки, которую архитектор Игорь Пяткин предлагал построить на месте «Шестигранника» в Парке Горького, замысел светозвукового оформления Красной площади Франциско Инфанте-Араны, план издания каталога «Музея желаний» — коллекции проектных идей женщин-художниц, и не дошедший до завершения проект экспозиции «Меланхолия», задуманный Петром Белым для петербургского парка около ДК Газа.
Экспозиция «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена» подготовлена по итогам опен-колла — музей «Гараж» предложил авторам, живущим в России, «занять любую дистанцию по отношению к текущей ситуации и рассмотреть спекуляции (лат. speculatio — высматривание) в широком философском смысле: как одну из форм взаимодействия с реальностью и/или умозрительное рассуждение о возможном».
Организаторы получили более тысячи заявок, для участия в выставке было отобрано 33. Это художники и художественные коллективы из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Усть-Кута, Грозного и Туапсе. «Выставка представит широчайший спектр прогнозов, прозрений, сценариев, обращенных не только в будущее, но также предлагающих варианты прошлого и настоящего», — говорит один из кураторов проекта Ярослав Воловод.
Также в «Гараже» сегодня открывается первая персональная выставка Давида Кларбаута в России, «Невидимый звук». На ней представлены работы 2007–2016 годов, исследующие феномен «темной оптики» — этим термином художник обозначает современное состояние изображения.
«Кларбаут создает "гибридные" произведения, растворяя одни медиумы в других, — отмечают организаторы выставки. — Используя видео, фотографию, кино и 3D-технологии, он создает образы, бросающие вызов восприятию и ожиданиям зрителя».
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