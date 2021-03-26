Объявлены лауреаты премии Casta Diva

© Оперная премия Casta Diva

Жюри российской оперной премии Casta Diva назвало лауреатов по итогам 2020 года.

Премия присуждена в четырех номинациях:

Певица года

Надежда Павлова (Волхова, «Садко» Римского-Корсакова, Большой театр России).

Певец года

Нажмидди́н Мавлянов (Садко, «Садко» Римского-Корсакова, Большой театр России)

Лучшая зарубежная певица

Лиз Давидсон (Леонора, «Фиделио» Бетховена, Ковент Гарден, Лондон; Зиглинда, «Валькирия» Вагнера, Дойче Опер, Берлин).

Лучший зарубежный певец

Кристиан Герхаер (Бокканегра, «Симон Бокканегра» Верди, Опера Цюриха).



Торжественную церемонию награждения и концерт победителей (в том числе лауреатов прошлых лет и почетных гостей) предполагается провести 18 октября в Москве на сцене театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.



Жюри премии Casta Diva: Екатерина Бирюкова, Марина Гайкович, Ирина Муравьева, Нора Потапова, Елена Третьякова (председатель), Сергей Ходнев.

Комментарий жюри:

Для российского оперного процесса, как и для мирового, «ковидный» год оказался огромным испытанием. Это обусловило реакцию премии Casta Diva — ее новую, во многом вынужденную позицию. Поскольку театры, по сути, перестали выпускать премьеры впервые принято решение пропустить 2020 год в номинации «Спектакль года».

В номинациях «Певица/Певец года жюри выделило Надежду Павлову и Нажмиддина Мавлянова за яркие работы в неразрядной постановке «Садко» Большого театра (режиссер Дмитрий Черняков).

Лиз Давидсон и Кристиан Герхаер лидируют в номинации «Лучших зарубежные певцов» как выдающиеся и разносторонние певцы-актеры, интерпретаторы сложнейших ролей на ведущих мировых сценах.







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