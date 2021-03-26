Умер Александр Липницкий

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25 марта в Подмосковье погиб журналист, режиссер, телеведущий, музыкант, один из основателей группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Ему было 68 лет.
Об этом сообщил журналист Артемий Троицкий.
Александр Давидович Липницкий родился в Москве в 1952 году, окончил факультет журналистики МГУ, с середины 1970-х печатался в периодических изданиях, дружил с Петром Мамоновым, Борисом Гребенщиковым, Артемием Троицким, участвовал в организации рок-фестиваля «Тбилиси-80».
В 1983 году вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком основал группу «Звуки Му», в которой играл на бас-гитаре до 1990 года. Кроме того, работал с Брайаном Ино и другими известными музыкантами, был участником групп «ОтЗвуки Му» и «Гроздья Виноградовы».
В 1990–1993 годах с Джоанной Стингрэй делал телепередачу «Red Wave-21», посвященную рок-музыке в СССР и других странах, впоследствии вел телепрограмму «Еловая Субмарина» на канале «Ностальгия» и передачу «Содержание» на радиостанции «Финам FM». Автор документальных фильмов о Борисе Гребенщикове, Викторе Цое, Александре Башлачеве, Петре Мамонове.
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