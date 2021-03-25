Третьяковка покажет неизвестного Репина

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30 марта в главном здании Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) откроется выставка «Илья Репин: известный и неизвестный», на которой будут представлены более 30 произведений художника разных лет из запасников Третьяковки, музейных и частных собраний.
Как сообщает сайт ГТГ, в традиционных «репинских» залах постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке можно будет увидеть «неизвестного» Репина — работы, не участвовавшие в ретроспективе художника на Крымском Валу, проходившей в 2019 году.
Это живописные и графические произведения из фондов ГТГ, три женских портрета и евангельская композиция «Неверие Фомы» (1920–1922) из частных московских собраний, а также эскиз «Сыноубийца» (1909) — поздний вариант картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885, ГТГ) из Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского.
Истории картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая с мая 2018 года находится на реставрации, будет посвящен специальный раздел выставки.
Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» в ГТГ продлится до марта 2022 года.
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