Третьяковка покажет неизвестного Репина

Илья Репин. Сапожки царевича. Этюд для картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». 1883. Картон, масло. 13,9х23 © Государственная Третьяковская галерея

30 марта в главном здании Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) откроется выставка «Илья Репин: известный и неизвестный», на которой будут представлены более 30 произведений художника разных лет из запасников Третьяковки, музейных и частных собраний.

Как сообщает сайт ГТГ, в традиционных «репинских» залах постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке можно будет увидеть «неизвестного» Репина — работы, не участвовавшие в ретроспективе художника на Крымском Валу, проходившей в 2019 году.

Это живописные и графические произведения из фондов ГТГ, три женских портрета и евангельская композиция «Неверие Фомы» (1920–1922) из частных московских собраний, а также эскиз «Сыноубийца» (1909) — поздний вариант картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885, ГТГ) из Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского.

Истории картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая с мая 2018 года находится на реставрации, будет посвящен специальный раздел выставки.

Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» в ГТГ продлится до марта 2022 года.







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