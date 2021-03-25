Дополнена программа Вторых Чтений памяти Арсения Рогинского

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Международный Мемориал объявил полную программу второй конференции, посвященной памяти российского историка и общественного деятеля Арсения Рогинского (1946–2017). Конференция пройдет в Москве с 30 марта по 1 апреля.
Тема Вторых Чтений памяти Арсения Рогинского — «Ответственность историка».
Конференция откроется 30 марта, в этот день Арсению Рогинскому исполнилось бы 75 лет. На открытии состоятся несколько памятных мероприятий, которые пройдут в партнерстве и при поддержке телеканала «Дождь».
16:00 — 17:00
Искусство как ответственность. Концерт ансамбля «Студия новой музыки» памяти Арсения Рогинского. Прямая трансляция из студии телеканала «Дождь»
17:00 — 17:30
Торжественное открытие конференции
Трансляция из Международного Мемориала
Ведущий — Михаил Фишман
17:30 — 18:10
Открытая лекция Карла Шлёгеля «Ответственность историка»
Прямую трансляцию событий этого дня можно будет смотреть на телеканале «Дождь» и на YouTube-канале Международного Мемориала.
31 марта
15:00 — 17:00
Секция I. Историк и источник (стрим)
Как ответственность ученого проявляется в выборе предмета и методов исследования, борьбе за доступ к архивным источникам? Какова ответственность историка перед источником?
Модератор: Ирина Щербакова
Участники: Николя Верт (Национальный центр научных исследований, Париж), Алексей Берелович (Университет Париж IV), Катриона Келли (Оксфордский университет), Александр Осповат (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес), Константин Морозов (ИРИ РАН, НИПЦ «Мемориал»).
18:00 — 20:00
Секция II. Дискуссия. Историк и история в советскую эпоху (стрим)
Модератор: Борис Беленкин
Работа секции начнется с кратких авторских резюме лекций, прочитанных в преддверии Вторых Чтений памяти Арсения Рогинского:
В ходе дискуссии к Александру Дмитриеву, Михаилу Киселеву, Льву Лурье и Кэтлин Смит присоединятся Александр Кобак, Ярослав Леонтьев, Илья Кукулин, Константин Морозов и Александр Даниэль.
1 апреля
13:00 — 14:30
Секция III. Историк и просвещение (стрим)
Модератор: Наталья Колягина
Участники: Екатерина Лапина-Кратасюк (РАНХиГС, МВШСЭН), Елена Рачева (Оксфордский университет), Ирина Карацуба, независимый исследователь.
15:00 — 17:00
Секция IV. Историк и языки описания (стрим)
Модератор: Александра Поливанова
Участники: Тимур Атнашев, историк, доцент РАНХиГС, Мария Майофис, историк культуры, доцент НИУ ВШЭ, Дмитрий Калугин, профессор департамента филологии НИУ ВШЭ (Петербург), Ира Ролдугина, историк, докторантка Оксфордского университета,
Станислав Львовский, историк, Ольга Лебедева, историк культуры, Международный Мемориал.
Круглый стол. Историк и судья
17:30 — 19:00
Программа уточняется
Партнеры конференции — телеканал «Дождь», Fundacja Ośrodka KARTA, «Студия новой музыки», Heinrich Böll Stiftung
Информационный партнер — COLTA.RU
*Международный Мемориал был внесен в реестр, предусмотренный п. 10 ст. 13.1 ФЗ «Об НКО»
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