Beat Film Festival объявил даты и первые фильмы программы

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Еще раз о «Честной женщине» Валерия Фокина25 марта 2021217
В 2021 году фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет с 2 по 20 июня. Объявлены первые шесть фильмов программы, отобранных в секцию гала-премьер.
Beat Film Festival 2021 проводится в двух форматах: офлайн – в кинотеатрах и на других площадках Москвы, и онлайн — на платформе стратегического партнера фестиваля «КиноПоиск HD». Продажа билетов на онлайн-сеансы начнется в первый день фестиваля.
Уже открыта продажа билетов на показы секции гала-премьер в киноцентре «Октябрь», которые пройдут при поддержке проекта «КАРО.Арт».
В секцию вошли шесть фестивальных хитов о героях современности:
«Аалто» (Alvar Aalto) — новый взгляд на жизнь и наследие великого архитектора Алвара Аалто. В центре внимания здесь не только его знаковые здания и предметы интерьера, но взаимоотношения с семьей и роли, которую в его творчестве сыграли обе его жены, Айно и Элисса.
«Вендерс» (Wim Wenders: Desperado) — посвящение легенде XX века — самому американскому из режиссеров нового немецкого кино, автору «Париж, Техас» и «Небо над Берлином» Виму Вендерсу. Создатели картины, вошедшей в программу Каннского фестиваля, отправляют своего героя в путешествие по местам съемок главных фильмов. Портрет режиссера дополняют высказывания друзей и единомышленников: Вернера Херцога, Фрэнсиса Форда Копполы, Уиллема Дэфо, Патти Смит.
«Лоран Гарнье: Электрошок» (Laurent Garnier: Off the Record) — глубокий и личный взгляд на историю танцевального движения крестного отца хауса и автора культовой книги «Электрошок» Лорана Гарнье. Вместе со своими друзьями и коллегами он ведет зрителя через три десятилетия танцевальной революции: от манчестерского клуба Haçienda конца 1980-х до рейва у тбилисского парламента в мае 2018-го.
«Американская утопия» (American Utopia) — блестящая киноверсия бродвейского шоу экс-фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна, снятая классиком независимого американского кино Спайком Ли. Духоподъемный мюзикл с эффектной хореографией стал фильмом открытия международного кинофестиваля в Торонто 2021, а теперь его увидят и в России.
«Майкл и его “джорданы”» (One Man and His Shoes) — фильм о том, как революционные стратегии создают многомиллиардный бизнес. В свое время Спайк Ли снимал рекламные ролики для именных кроссовок своего друга Майкла Джордана — феномену культовых Nike Air Jordan посвящен этот фильм, но также он об уличной моде, одержимых коллекционерах и американской мечте.
«Серфинг не для девчонок» (Girls Can’t Surf) — картина о девушках, которые в 80-х боролись с сексизмом в этом спорте — и заодно об эволюции серфинг-культуры. Ностальгические съемки с пляжей, разбитые надежды, важные победы и голоса самих бунтарок — они, теперь уже признанные звезды профессионального серфинга, с юмором и не стесняясь в выражениях вспоминают, как ворвались в занятие «не для девчонок».
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