Beat Film Festival объявил даты и первые фильмы программы

«Лоран Гарнье: Электрошок» (Laurent Garnier: Off the Record) — глубокий и личный взгляд на историю танцевального движения крестного отца хауса и автора культовой книги «Электрошок» Лорана Гарнье. Вместе со своими друзьями и коллегами он ведет зрителя через три десятилетия танцевальной революции: от манчестерского клуба Haçienda конца 1980-х до рейва у тбилисского парламента в мае 2018-го.

«Майкл и его “джорданы”» (One Man and His Shoes) — фильм о том, как революционные стратегии создают многомиллиардный бизнес. В свое время Спайк Ли снимал рекламные ролики для именных кроссовок своего друга Майкла Джордана — феномену культовых Nike Air Jordan посвящен этот фильм, но также он об уличной моде, одержимых коллекционерах и американской мечте.