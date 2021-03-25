В «Иностранке» пройдет Фестиваль Франкофонии

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27 и 28 марта Библиотека иностранной литературы в Москве проведет ежегодный Фестиваль Франкофонии, посвященный французскому языку и культуре стран, где на нем говорят.
В этом году Фестиваль Франкофонии проводится в онлайн- и офлайн-формате.
В расписании фестиваля лекции по лингвистике и искусству, встречи с представителями культуры и литературы франкофонных стран, выставки-читальни, детские и молодежные мероприятия на французском языке, лекции по лингвистике и искусству, а также языковые мастер-классы.
О своих программах на фестивале расскажут представители российских и зарубежных организаций, занимающихся продвижением французского языка и франкофонных культур в России — Французского института при Посольстве Франции в России, Ассоциации преподавателей французского языка в России и Российско-канадского центра «Москва-Квебек» Российского государственного гуманитарного университета.
Центральным событием фестиваля станет встреча с писателем и общественным деятелем Мареком Хальтером, основавшим Французские университетские колледжи в МГУ и СПбГУ.
Завершит Фестиваль Франкофонии в «Иностранке» концерт a href="https://francotheque-events.timepad.ru/event/1583556/" target="_blank">«Ключ к нотам души», который представит зрителям музыкальные и танцевальные традиции трех франкофонных регионов — Алжира, Чада и Франции.
Фестиваль Франкофонии проходит в рамках Дней Франкофонии в России
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