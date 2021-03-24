МХТ им. А.П. Чехова и Театр на Малой Бронной присоединятся к программе «Золотая маска в кино»

Сцена из спектакля «Сережа» (МХТ им. А.П. Чехова), реж. Дмитрий Крымов © Екатерина Цветкова

В 2021 году участниками программы «Золотая маска в кино», которую организуют фестиваль «Золотая маска» и проект TheatreHD, впервые станут Московский художественный театр имени А.П. Чехова и Московский драматический театр на Малой Бронной.

Как сообщает сайт «Золотой маски», программу откроет 14 апреля трансляция из МХТ имени А.П. Чехова спектакля Дмитрия Крымова «Сережа», получившего две премии «Золотая маска».

Далее в афише «Золотой маски в кино» премьера спектакля Константина Богомолова «Бесы Достоевского» в Театре на Малой Бронной.

С 2015 в программе «Золотая Маска в кино» ежегодно проводятся прямые трансляции спектаклей-номинантов и лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска», а также кинопоказы знаковых премьер нового театрального сезона в кинотеатрах российских городов.

В этом году «Золотая маска в кино» проходит в седьмой раз. Спектакли можно увидеть в кинотеатрах проекта TheatreHD и объединенной сети кинотеатров («Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко») в более чем 60 городах России.

Программа «Золотая Маска в кино» осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Сбера







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