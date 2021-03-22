Экспозиционный зал «Кабинет директора» открылся в Пушкинском музее

© Предоставлено пресс-службой ГМИИ имени А.С. Пушкина

20 марта на внешней колоннаде Главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) появилась мемориальная доска памяти Ирины Антоновой (1922-2020), а в ее кабинете открылся новый экспозиционный зал «Кабинет директора» – мемориальное пространство, посвященное всем директорам музея.

Как сообщает пресс-служба ГМИИ, памятная доска с бронзовым рельефом, посвященная Ирине Антоновой, выполнена скульптором Георгием Франгуляном. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова и директор ГМИИ Марина Лошак.

Новый зал постоянной экспозиции «Кабинет директора» занимает помещение, непосредственно примыкающее к Итальянскому дворику, которое с 1946 года было рабочим местом руководителя музея. Обстановка кабинета в целом сохранена такой, какой она была при Ирине Антоновой.

«Вместе с тем экспозиция выстроена так, чтобы подчеркнуть преемственность и традицию в руководстве музеем и вспомнить о выдающихся людях, в разные годы возглавлявших музей и внесших решающий вклад в его становление и развитие», — отметили в пресс-службе. В экспозицию вошли письменный стол основателя музея Ивана Цветаева, книги из цветаевской библиотеки, подлинники архивных документов, связанные с различными этапами существования музея. На окно проецируются фотографии выдающихся руководителей музея и снимки, рассказывающие о его истории. Также в кабинете транслируются записи бесед и интервью Ирины Антоновой.

«Кабинет директора» будет открыт для посещения c 21 марта в составе постоянной экспозиции Главного здания. Специально для нового зала подготовлена экскурсионная программа.

В дальнейших планах музея создание Международного центра передовых гуманитарных исследований имени И.А. Антоновой (Антоновский центр) и проведение ежегодного научного симпозиума «Випперовские чтения», приуроченного к 40-летию выставки «Москва – Париж», которая была организована Ириной Антоновой в 1981 году.







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