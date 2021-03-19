Третьяковка покажет оперу в кино

«Серьезность, гигиеничность» (1991): эпос с тараканами в жанре бэкстейдж
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 719 марта 2021713
27 марта, во Всемирный день театра, Государственная Третьяковская галерея запускает новый музыкальный проект «Третьяковка: опера в кино» – показы спектаклей из лучших оперных театров мира на киноэкране.
В проекте «Третьяковка: опера в кино» в кинозалах галереи ежемесячно можно будет увидеть спектакли с Йонасом Кауфманом, Джойс Дидонато, Сондрой Радвановски, Йестином Дэвисом, Ксенией Дудниковой и другими звездыми мировой оперной сцены.
Программу откроет премьера из Парижской национальной оперы. 27 марта в 18:00 в Западном крыле Новой Третьяковки будет показана «Аида» Верди в постановке Лотте де Бер, дирижер — Микеле Мариотти.
Специальным гостем показа станет меццо-сопрано Ксения Дудникова – исполнительница партии Амнерис. Другие партии исполняют тенор Йонас Кауфман (Радамес), бас Соломон Ховард (Фараон), сопрано Сондра Радвановски (Аида), баритон Людовик Тезье (Амонасро), бас Дмитрий Белосельский (Рамфис), тенор Алессандро Либераторе (Гонец) и сопрано Габриэлла Рейес (Жрица).
После показа пройдет сессия Q&A, на которой можно будет обсудить постановку и задать вопросы Ксении Дудникой.
Специальный проект «Третьяковка: опера в кино» реализуется Государственной Третьяковской галереей совместно с TheatreHD и OperaHD
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:28Музей Москвы представит издательскую программу на ярмарке non/fiction
16:10В Зале Чайковского пройдет международный фестиваль «Виртуозы гитары»
15:03Третьяковка покажет оперу в кино
13:31Владимир Мартынов выступит в Петербурге
12:03На платформе Garage Digital начинается конференция цифровых рабочих
18 марта 2021
18:31InLiberty запускает новую программу студенческих бесплатных онлайн-школ
16:29Галерея «Эритаж» представит антологию «бедного» в искусстве и дизайне Италии и России
14:32ГЭС-2 станет партнером Международного культурного фонда Chanel
13:55Оркестр Пермской оперы проведет прослушивания в Москве и ПетербургеВсе новости
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 719 марта 2021713
Почему протест без программы ведет к «украденным революциям»? Как это использует Навальный? И что в этой ситуации делать левым? Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева19 марта 20211104
«Божественная комедия» в стиле дрилл: новый концептуальный альбом хип-хоп-проекта «Грязь»19 марта 20211495
Сегодня на Кольте онлайн-премьера одного из лучших отечественных доков последних лет. Нам помогла в этом платформа «Пилигрим»19 марта 20211093
Дагестанские зумеры в проекте Мадины Гаджиевой18 марта 20211679
Историк Олег Бэйда — о «Естественном свете» Денеша Надя, победившего в Берлине с сумрачной зарисовкой венгерской оккупации СССР18 марта 20212231
Отрывок из романа Сергея Медведева «Человек бегущий»18 марта 20211341
Год назад умер Эдуард Лимонов17 марта 20212628
Анастасия Семенович о конфликте вокруг Фаберже и о том, почему Эрмитажу стоит подумать о буфете16 марта 20214936
Как Луначарский спас книгу Хлебникова от советской цензуры16 марта 20212809
Ретроспектива швейцарского актера Бруно Ганца в Третьяковской галерее15 марта 20212790
«Больше никаких чудес», или интеллигентный инди-поп на русском языке, сделанный в Израиле15 марта 20212594