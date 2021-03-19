Третьяковка покажет оперу в кино

Сцена из спектакля «Аида» © Vincent Pontet / Opéra national de Paris

27 марта, во Всемирный день театра, Государственная Третьяковская галерея запускает новый музыкальный проект «Третьяковка: опера в кино» – показы спектаклей из лучших оперных театров мира на киноэкране.

В проекте «Третьяковка: опера в кино» в кинозалах галереи ежемесячно можно будет увидеть спектакли с Йонасом Кауфманом, Джойс Дидонато, Сондрой Радвановски, Йестином Дэвисом, Ксенией Дудниковой и другими звездыми мировой оперной сцены.

Программу откроет премьера из Парижской национальной оперы. 27 марта в 18:00 в Западном крыле Новой Третьяковки будет показана «Аида» Верди в постановке Лотте де Бер, дирижер — Микеле Мариотти.

Специальным гостем показа станет меццо-сопрано Ксения Дудникова – исполнительница партии Амнерис. Другие партии исполняют тенор Йонас Кауфман (Радамес), бас Соломон Ховард (Фараон), сопрано Сондра Радвановски (Аида), баритон Людовик Тезье (Амонасро), бас Дмитрий Белосельский (Рамфис), тенор Алессандро Либераторе (Гонец) и сопрано Габриэлла Рейес (Жрица).

После показа пройдет сессия Q&A, на которой можно будет обсудить постановку и задать вопросы Ксении Дудникой.

Специальный проект «Третьяковка: опера в кино» реализуется Государственной Третьяковской галереей совместно с TheatreHD и OperaHD







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