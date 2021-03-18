ГЭС-2 станет партнером Международного культурного фонда Chanel

Компания Chanel объявила о создании Международного культурного фонда, который заключит долгосрочное партнерство с культурным пространством ГЭС-2 (Москва).

Как сообщает пресс-служба Chanel, планируется трехлетняя менторская программа резиденций для художниц, переосмысляющих границы перформативных искусств на пересечении театра, музыки, танца и видео.

Программа будет реализована в рамках проекта нового городского культурного пространства ГЭС-2 в центре Москвы на месте бывшей электростанции, которое будет открыто в 2021 году. Автор проекта реконструкции ГЭС-2 – Ренцо Пьяно и архитектурное бюро Renzo Piano Building Workshop.

Помимо ГЭС-2 партнерами Международного культурного фонда станут Национальная портретная галерея (Лондон), Музей андеграунда (Лос-Анджелес) и Центр Помпиду (Париж). В рамках международной деятельности фонда Chanel также планирует создать серию культурных инициатив в азиатском регионе с фокусом на Китай.

Кроме того, сообщается, что Международный культурный фонд будет вручать вручать премию Chanel Next Prize в области музыки, танца и изобразительных искусств, в корне переосмысляющим искусство и свою среду.

Премиями Chanel Next Prize в размере 100 тысяч евро будут награждаться десять представителей одной из этих творческих дисциплин вне зависимости от возраста, пола и национальности.

Первых лауреатов номинирует и отберет экспертный совет премии. Решение экспертного совета будет объявлено в течение ближайших нескольких месяцев.







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