Умер Джеймс Ливайн

9 марта в Калифорнии в возрасте 77 лет умер американский дирижер, многолетний музыкальный руководитель Метрополитен-оперы Джеймс Ливайн.

Об этом сегодня, 17 марта, сообщает The New York Times со ссылкой на лечащего врача музыканта.

Джеймс Ливайн родился в 1943 году в Цинциннати, с раннего детства начал учиться играть на фортепиано, в 10 лет дал первый сольный концерт, исполнив с Симфоническим оркестром Цинцинатти Второй концерт Мендельсона. Продолжил обучение под руководством Рудольфа Серкина и Розины Левиной, в 1964 году окончил по классу дирижирования Джулиардскую школу, где его педагогом был Жан Морель.

В 1964–1965 годах был учеником Джорджа Селла в Кливлендском оркестре, а затем — до 1970 года — его вторым дирижером. В том же году впервые выступил как приглашенный дирижер с Филадельфийским оркестром и дебютировал в Валлийской национальной опере и опере Сан-Франциско.

Летом 1971 года состоялся дебют Джеймса Ливайна на сцене Метрополитен-оперы. Уже на следующий год он стал главным дирижером, а с 1976 года занимал пост музыкального руководителя нью-йоркского театра, откуда был вынужден уйти в 2017 году на фоне обвинений в домогательствах.

Также Джеймс Ливайн был музыкальным руководителем фестиваля «Равиния» в Иллинойсе (1973–1993), Мюнхенского филармонического оркестра (1994–2004) и Бостонского симфонического оркестра (2004–2012), дирижировал другими оркестрами, такими как Венский филармонический, Берлинский филармонический, Лондонский филармонический, Саксонская государственная капелла. Выступал на Зальцбургском и Байройтском фестивалях.

Кроме того, Джеймс Ливайн занимался педагогической деятельностью, в 1980 году основал молодежную программу Метрополитен-оперы, в которой стажировались многие известные американские певцы.







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