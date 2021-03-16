Вручена премия The Art Newspaper Russia

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Сегодня, 16 марта, в московском «Манеже» состоялась церемония награждения лауреатов 9-го сезона ежегодной премии газеты об искусстве The Art Newspaper Russia, которая отмечает самые значимые события в области искусства.
«Каждому победителю был посвящен специальный номер-перформанс, а главным образом шоу стал корабль — метафора современного мира и невзгод, переживания потрясений, с которыми мир столкнулся во время пандемии», — сообщает The Art Newspaper Russia.
Премия вручена в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».
«Выставка года»
«Музей года»
«Книга года»
«Реставрация года»
«Личный вклад»
Генеральный партнер премии The Art Newspaper Russia — ювелирная компания Mercury
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