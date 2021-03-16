Вручена премия The Art Newspaper Russia

© The Art Newspaper Russia

Сегодня, 16 марта, в московском «Манеже» состоялась церемония награждения лауреатов 9-го сезона ежегодной премии газеты об искусстве The Art Newspaper Russia, которая отмечает самые значимые события в области искусства.

«Каждому победителю был посвящен специальный номер-перформанс, а главным образом шоу стал корабль — метафора современного мира и невзгод, переживания потрясений, с которыми мир столкнулся во время пандемии», — сообщает The Art Newspaper Russia.

Премия вручена в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

«Выставка года»

«"Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969». Музей современного искусства «Гараж» (Москва). 31 января — 9 августа 2020 года.

Кураторы: Екатерина Иноземцева, Андрей Мизиано

Премия присуждена за реабилитацию и исследование феноменов отечественной художественной культуры ХХ века, связанных с эзотерическим знанием



«Музей года»

Центральный выставочный зал «Манеж» (Петербург)

Премия присуждена за умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном



«Книга года»

Серия книг Наталии Семеновой о коллекционерах: «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» («Слово»/Slovo, 2019–2020)

Премия присуждена за многолетний труд по возвращению в историю имен и заслуг великих коллекционеров дореволюционной России и их популяризацию за рубежом



«Реставрация года»

Северный речной вокзал (Москва)

Работы выполнило: ООО «Артстройтехнология»

Премия присуждена за феноменально быстрое и бережное восстановление выдающегося архитектурного ансамбля и возвращение ему прежних функций



«Личный вклад»

Анатолий и Ирина Седых, основатели фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выксе Нижегородской области

Премия присуждена за превращение регионального промышленного центра в столицу современного паблик-арта

Генеральный партнер премии The Art Newspaper Russia — ювелирная компания Mercury







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