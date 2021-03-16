Готовится онлайн-премьера фильма о Константине Ступине

© Кирилл Ненашев

Сегодня, 16 марта, в четвертую годовщину со дня смерти рок-музыканта Константина Ступина (1972-2017) на канале, посвященном его творчеству, пройдет онлайн-премьера документального фильма режиссера Кирилла Ненашева «Ступа».

Трансляция начнется в 17:00 по этой ссылке. Трейлер фильма можно посмотреть здесь.

«Ступа» (Россия, 2021)

Продюсер и режиссер: Кирилл Ненашев

Авторы сценария: Алиса Павловская, Кирилл Ненашев

Режиссер монтажа: Алиса Павловская

Операторы: Кирилл Ненашев, Никита Фещенко, Евгений Яковлев

Звук: Георгий Ермоленко

Цветокоррекция и эффекты: Евгений Яковлев

В ролях: Константин Ступин, Юрий Карпиков



Впервые фильм был показан в программе фестиваля «Артдокфест» в московском кинотеатре «Октябрь». Зрительская премьера в Москве прошла 4 февраля в кинотеатре «Москино Космос». За последний год фильм был также показан в кинотеатрах Петербурга, Екатеринбурга, Орла, Тулы, Ярославля, Рыбинска, Калуги, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Новосибирска, Красноярска и других городов.

Константин Ступин — или просто Ступа — еще в последние годы существования СССР, будучи школьником, решил заниматься музыкой.

Он стал лидером орловской группы «Ночная трость». Внутренний рок-н-рольный протест и разгар 90-х постоянно прерывали творческую карьеру Ступы. Болезни, отрывы, дурдомы, записи альбомов, видеороликов и концерты начинают сменять друг друга. Константин уже не может собрать «Ночную трость» и исполняет песни на акустической гитаре. Позже встречается с московскими рокерами и уже во время съемок фильма начинает записывать свой последний альбом в электричестве. Ступа не сдается: студия, записи, воспоминания о прошлом, встреча со старыми друзьями, призраками 90-х. Ступа живет эту жизнь. Альбом записан, и Константин начинает сольный музыкальный тур. Первый в жизни. Ярославль — Питер — Москва. Полные залы. Костя уезжает в Орел на несколько дней, но из Орла он уже не вернется.

Сегодня на его канале более 70 млн просмотров, но Ступа об этом не узнает. Он навсегда остался настоящим андеграундным музыкантом, играющим в европейском стиле классического рок-н-ролла, панка и heavy metal, но прожившим русскую жизнь.







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