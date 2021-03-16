Мариинка едет в Тихвин

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18 и 19 марта в Тихвине, на родине Николая Андреевича Римского-Корсакова, пройдут гастроли Мариинского театра, приуроченные ко дню рождения композитора.
Об этом сообщает сайт Мариинского театра.
В первый день дважды — в 16:00 и в 20:00 — будет представлена опера «Ночь перед Рождеством». Спектакль вернулся в афишу театра в январе, в него введены новые исполнители из числа звезд оперной труппы. Главные партии исполняют Елена Стихина, Сергей Скороходов, Екатерина Санникова, Александр Михайлов, Михаил Петренко, Юлия Маточкина, Роман Бурденко, Денис Закиров.
На 19 марта запланирован концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программе сюита «Шехеразада» и сюита из оперы «Сказка о царе Салтане».
Все выступления пройдут на сцене Дворца культуры имени Н.А. Римского-Корсакова. Вход свободный, количество мест ограничено.
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