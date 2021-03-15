«Эшколот» покажет онлайн-экскурсию по выставке Брейгелей в «Новом Иерусалиме»

Между ангелом и бесом
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16 марта культурно-образовательный проект «Эшколот» при поддержке фонда «Генезис» организует бесплатную онлайн-экскурсию по выставке «Младшие Брейгели и их эпоха», которая проходит в музее «Новый Иерусалим». Экскурсию проведет лауреат премии «Просветитель», искусствовед Дильшат Харман (Центр визуальных исследований РГГУ).
Начало в 20:00, регистрация — здесь.
От переписи в Вифлееме до конца света – на выставке «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз» представлены библейские сюжеты и бытовые сценки, пейзажи и натюрморты, сатиры и аллегории. Богатые фламандцы и голландцы заказывали Брейгелям и художникам их круга работы, в которых смешное соединялось с назидательным, религиозное со светским, изобилие с увяданием.
На экскурсии Дильшат Харман покажет, как преломляются в фламандской культуре XVI–XVII веков библейские темы и мотивы: праведная и неправедная жизнь, разумность и красота устроенного Богом мира, народ земли и сильные мира сего.
21 марта (начало в 19:00, регистрация — здесь) проект «Эшколот» при поддержке фонда «Генезис» совместно с культурным центром «Бейт Ави Хай» (Иерусалим) проведет онлайн-показ из зала археологии Музея Израиля беседы профессора литературоведения Авигдора Шинана с хранителем и куратором коллекции древних монет Музея Израиля Хаимом Гитлером.
О чем рассказывают древние монеты, найденные в Иудее, и чем отличается этот рассказ от того, что мы читаем в литературных источниках?
Видеозапись беседы (на иврите с русскими субтитрами) в режиме реального времени прокомментирует и обсудит со зрителями историк-востоковед Михаил Вогман.
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