Премия «НОС» открывает сезон

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Сегодня, 15 марта, начинается прием заявок на соискание литературной премии «НОС» (Новая словесность). Учредитель и организатор премии – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.
Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, заявки принимаются до 31 июля.
Номинантом на премию может стать любой прозаический текст, впервые опубликованный в период с 1 июня 2020 года по 31 июля 2021 года на русском языке в книжном/журнальном/газетном издании или в электронном СМИ. Территориальных ограничений для участников конкурса не существует.
Претендовать на премию могут тексты различных художественных жанров — от традиционных романов до экспериментальной прозы. Правом выдвижения на премию обладают книжные издательства, СМИ, творческие союзы и объединения, литературные агентства.
Премия «НОС» — один из магистральных проектов Фонда Михаила Прохорова — создана для отслеживания текущей ситуации в области российской литературы, для вы-явления основных трендов, тенденций, имен.
Главное отличие премии «НОС» от других премий — публичность принятия решений: ежегодно победители определяются в процессе открытых дебатов с участием членов жюри, экспертного совета, представителей критического сообщества. «НОС» — это инструмент аналитики и описания процессов, протекающих в поле словесности, способ вовлечения в обсуждение читателей (одна из номинаций премии — «Приз читательских симпатий»), метод популяризации книжной культуры в целом.
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